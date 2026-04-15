U utorak uveče na VMA primljen je M. Đ. (22), koji je povrede zadobio na autobuskom stajalištu u Crnotravskoj ulici, u blizini stadiona FK "Rad", nezvanično se saznaje.

Povređeni se nalazio u društvu sa još dva druga, kada je iz autobusa izašla grupa od oko desetak nepoznatih lica, obučena u crnu gardarobu, najverovatnije navijača, gde mu je neko lice iz te grupe, bez ikakvog povoda, nožem zadalo ubodnu ranu u predelu stomaka.

Kod povređenog su konstatovane teške telesne povrede i zadržan je na daljem lečenju.

Istragu vodi Više javno tužilastvo.

Kurir.rs/Telegraf

