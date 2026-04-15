U večernjim satima u beogradskom naselju Zemun dogodio se brutalan napad kada je pretučen muškarac star 63 godine!

Njega je, prema nezvaničnim informacijama, napala grupa mladića uzrasta između 17 i 20 godina.

Kako Kurir saznaje, napadnuti muškarac je presretnut na ulici kada mu je prišlo nekoliko mladića i zatražilo novac, kako bi, kako su rekli, kupili pivo. On je, želeći da izbegne problem, izvadio novčanik kako bi im dao 1.000 dinara. Međutim, situacija je u tom trenutku eskalirala.

- Mladići su ga iznenada oborili na zemlju, nakon čega su počeli da ga šutiraju po telu i glavi - kaže izvor.

Nesrećni čovek nije imao šanse da se odbrani od nasilnika. Tom prilikom, zadobio je povrede glave, a napadači su mu potom oteli novčanik i pobegli sa lica mesta.

Povređenom muškarcu ukazana je pomoć, a o slučaju su obavešteni nadležni organi koji intenzivno rade na identifikaciji i pronalasku osumnjičenih.

Kurir.rs

