HOROR U ZEMUNU! Mladići brutalno PRETUKLI muškarca (63), oborili ga na zemlju, pa ga šutirali po glavi i telu: Evo šta je bio povod jezivog napada!
U večernjim satima u beogradskom naselju Zemun dogodio se brutalan napad kada je pretučen muškarac star 63 godine!
Njega je, prema nezvaničnim informacijama, napala grupa mladića uzrasta između 17 i 20 godina.
Kako Kurir saznaje, napadnuti muškarac je presretnut na ulici kada mu je prišlo nekoliko mladića i zatražilo novac, kako bi, kako su rekli, kupili pivo. On je, želeći da izbegne problem, izvadio novčanik kako bi im dao 1.000 dinara. Međutim, situacija je u tom trenutku eskalirala.
- Mladići su ga iznenada oborili na zemlju, nakon čega su počeli da ga šutiraju po telu i glavi - kaže izvor.
Nesrećni čovek nije imao šanse da se odbrani od nasilnika. Tom prilikom, zadobio je povrede glave, a napadači su mu potom oteli novčanik i pobegli sa lica mesta.
Povređenom muškarcu ukazana je pomoć, a o slučaju su obavešteni nadležni organi koji intenzivno rade na identifikaciji i pronalasku osumnjičenih.
