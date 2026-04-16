Italijanski karabinjeri su u provincijama Milano, Monca i Torino uhapsili 13 osoba koji se terete za krijumčarenje više stotina kilograma droge. Osobe su starosti između 33 i 53 godine, a od njih 13, jedan je državljanin Srbije, dvojica su državljani Bosne i Hercegovine, devet Italijana i jedan Marokanac.

Nalog, izdat od strane Suda u Milanu na zahtev Okružnog tužilaštva za borbu protiv mafije, rezultat je intenzivne istrage koju su sproveli pripadnici Operativne jedinice u Sesto San Đovaniju – korišćenjem tradicionalnih metoda posmatranja, kontrole i praćenja, ali i telefonskih prisluškivanja, kao i postavljanjem nadzornih kamera. Na ovaj način je potvrđeno postojanje složene kriminalne organizacije usmerene na trgovinu i distribuciju velikih količina narkotika, posebno hašiša i marihuane. Organizacija je najviše delovala na teritorijama Monce i Milana.

Rezultati istrage

Istraga je pokazala da je kriminalna grupa, sa logističkim bazama za skladištenje u provincijama Monca i Brianca, kao i Milano, bila sposobna da u promet stavi velike količine narkotika (hašiš i marihuana), primajući pošiljke od nekoliko desetina pa sve do preko 200 kilograma, koje su stizale iz Španije kamionima, a zatim distribuirane širom Italije.

U okviru istrage otkriveno je da grupa poseduje:

- skladišta za drogu, uključujući magacine u Agrate Brianci (MB) i Vinjatu (MI), smeštene u industrijskim zonama sa slabim prometom, namenjene utovaru i istovaru robe;

- osoblje zaduženo za upravljanje magacinima i transport narkotika u Lombardiji i drugim regionima;

- vozila korišćena za transport i distribuciju;

- kriptovane telefone sa aplikacijom za razmenu poruka koja automatski briše sadržaj

Gde je išla zarada

Prihodi od trgovine narkoticima, u gotovini, prebacivani su u tržni centar u provinciji Monca kojim upravljaju lica kineskog porekla, odakle su ilegalnim kanalima prebačeni krajnjim korisnicima.

Tokom akcije zaplenjeno je preko 1.000 kg hašiša i marihuane, 1,3 kg kokaina, 200 džointa, više od 80.000 evra u gotovini i pištolj sa 50 metaka.

Istraga je nastavak prethodne akcije koju su isti karabinjeri sproveli u martu 2024. godine, kada je protiv 11 osoba iz slične kriminalne grupe već bila izdata mera pritvora zbog trgovine narkoticima.