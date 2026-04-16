Stravičan incident dogodio se kasno sinoć u beogradskom naselju Braće Jerković, kada je nakon saobraćajnog incidenta vozač automobila nožem napao i ranio radnika gradskog prevoza na liniji 18.

Sve se desilo na raskrsnici Meštrovićeve i Ulice Braće Jerković na Voždovcu. Prema saznanjima, nakon saobraćajne nesreće u kojem su učestvovala dva automobila i autobus, verbalni sukob vozača prerastao je u ubadanje nožem.

Ubod nožem i bekstvo

Vozač putničkog vozila marke "Sitroen", nakon kraće tuče, potegao je nož i naneo povrede vozaču autobusa M. K. (44). Napadač je odmah potom seo u vozilo i pobegao sa lica mesta u nepoznatom pravcu.

Na fotografijama objavljenim na društvenim mrežama vide se dva ozbiljno oštećena automobila i autobus na liniji 18.

Povređeni vozač hitno je transportovan na VMA , gde mu je ukazana lekarska pomoć. Njegovo trenutno stanje još uvek nije zvanično potvrđeno.

Policija "češlja" teren

Jake policijske snage odmah su blokirale ovaj deo Voždovca. Prema nezvaničnim informacijama, policija već poseduje određene tragove koji vode do identiteta napadača.

"Prizor je bio strašan. Autobus je stajao poprečen, a oko njega gomila srče i slupani automobili. Čula se vika, a onda je taj čovek samo pobegao pre nego što je iko stigao da reaguje", navodi jedan od očevidaca sa društvenih mreža.

Na mrežama su se munjevito proširile fotografije incidenta koje svedoče o jačini udesa koji je prethodio napadu. Potraga za vozačem "sitroena" je u toku. Policija proverava snimke sa okolnih nadzornih kamera.