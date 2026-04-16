Slušaj vest

Ahmed Anoš, koji je nedeljama punio naslovne strane srpskih, ali i svetskih medija kao jedan od najpoznatijih međunarodnih prevaranata, pušten je u kućni pritvor uz elektronski nadzor. Odluka Višeg suda u Beogradu usledila je nakon što je njegova supruga, Francuskinja marokanskog porekla, iznajmila luksuzni stan u jednom od najelitnijih beogradskih naselja, koji je sud prihvatio kao adresu za izdržavanje mere.

Podsetimo, Anoš je uhapšen 30. novembra prošle godine u Beogradu u spektakularnoj akciji nadležnih organa, a po poternici Sjedinjenih Američkih država. Optužen je da je oštetio vladu Sjedinjenih Američkih Država za čak 300 miliona dolara malverzacijama sa kovid testovima i vakcinama. Kako se navodi, bogatim i moćnim klijentima omogućavao je raniji pristup vakcinama protiv kovida, dok je istovremeno lažirao rezultate kovid testova.

Anoš Ahmed Foto: Društvene Mreže

Pored ove istrage, federalni tužilac tereti ga i da je oštetio bolnicu Loreto u Čikagu, koja se finansira novcem poreskih obveznika Sjedinjenih Američkih Država za 15 miliona dolara.

Njegovo hapšenje u Beogradu izazvalo je veliku pažnju javnosti, ali i međunarodnih institucija.

Iako je izašao iz klasičnog pritvora, Anoš neće biti slobodan - nanogica će pratiti svaki njegov korak, a izlazak iz stana dozvoljen je samo uz posebnu saglasnost suda dok se ne odluči da li će biti izručen Sjedinjenim američkim državama.

