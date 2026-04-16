Srbin i član ozloglašene grupe "Pink Pantera" (51) koji je po poternici uhapšen u Italiji tražen je zbog spektakularne pljačke zlatare u Sloveniji 2016. godine!

- Pripadnik grupe "Pink Pantera" sumnjiči se da je 2016. godine opljačkao zlataru u Ljubljani, kada je sa oružjem upao u prodavnicu nakita i odneo 78 luksuznih satova u vrednosti od skoro 450.000 evra. Kada je pokupio plen, ispalio je nekoliko hitaca u nameri da nesmetano pobegne - kaže izvor i podseća da i pored toga, u dramatičnoj akciji niko nije povređen.

Srbin je bio u bekstvu čitavih 10 godina, u međuvremenu je navodno izveo i tešku krađu u jednom italijanskom gradu, zbog čega su ga tražile i italijanske vlastI.

Uhapšen je 13. aprila u velikoj akciji italijanske policije, kada je i razotkriveno da se radi o pripadniku ozloglašene grupe koji je izveo pljačku veka u Sloveniji.

Podsetimo, italijanska policija razotkrila je tajno skrovište i tada uhapsila dvojicu Srba, među kojima je upravo ovaj član ozloglašene grupe "Pink Pantera".

Pretresom skrovišta pronađena je celokupna "oprema" kao iz filmova. Sumnja se da su se pripremali za novu pljačku.

- Pronađena su falsifikovana lična dokumenta, silikonske maske i rukavice, mobilni telefoni, alati za obijanje, koderi za ključeve, ukradene registarske tablice, brdo municije - ističe izvor.

Kako funkcionišu

Bezbednosne službe upozoravaju da Pink Panteri danas ne deluju kao jedinstvena organizacija, već kao manje, dobro povezane ćelije. Na meti ovih lopova su ekskluzivne juvelirnice širom sveta, iz kojih odnose vredne komade nakita, satove, dijamante...

Metod je uglavnom isti - detaljno izviđanje, brza akcija i bekstvo preko više država. Najnovije hapšenje u Italiji otkriva da istražitelji širom Evrope i dalje vode borbu sa ostacima ove zloglasne kriminalne mreže.