Slušaj vest

Državljanin Srbije Nemanja Stojanović (34) iz Niša, koji se dovodi u vezu sacrnogorskim ogrankom balkanskog kartela, trenutno se nalazi u Istražnom zatvoru Spuž zbog sumnje da je prošle godine na teritoriji Crne Gore pripremao likvidaciju!

Podsetimo, u velikoj međunarodnoj akciji, sprovedenoj u saradnji sa Evropolom, juče je uhapšeno više osumnjičenih pripadnika ove kriminalne mreže, Boban Golubović, Enes Borančić, Petar Krsmanović, Emin Adžijusufović, Božo Vujsić, Pavle Pejić, kao i Svetislav Filipović, kojeg je Evropol označio kao visokorizičnu metu i organizatora jedne ćelije kartela.Krivičnom prijavom obuhvaćen je i Nišlija koji se uveliko nalazi u Istražnom zatvoru, ali zbog drugog krivičnog dela.

1/4 Vidi galeriju Pogledajte hapšenje vođe balkanskog kartela Foto: Evropol

- Reč je o ozbiljno organizovanoj kriminalnoj grupi koja deluje na više teritorija i čiji su članovi spremni na najteža krivična dela. Osumnjičeni, koji su delovali iz Crne Gore i Nemačke, imali su različite uloge unutar organizacije, od finansijera do logističara i koordinatora - navodi izvor blizak istrazi i dodaje:

- Oni su učestvovali u krijumčarenju čak 2,7 tona kokaina i 1,5 tona kanabisa u periodu od oktobra 2024. do aprila 2026. godine. Narkotici su zaplenjeni u 12 odvojenih operacija širom Evropske unije i Južne Amerike.

U poslednjem trenutku

Nemanja Stojanović je uhapšen još prošle godine u Podgorici, kada je policija, kako se sumnja, osujetila planiranu likvidaciju.

Oružje i kriptovani telefon pronađeni kod uhapšenog Srbina Foto: Uprava policije Crne Gore

Drama se odigrala u naselju Pejton, gde su policajci locirali osumnjičenog koji je pokušao da pobegne, ali je u bekstvu odbacio vatreno oružje.

- Brzom i odlučnom reakcijom sprečeno je izvršenje teškog krivičnog dela i neutralisana ozbiljna pretnja po bezbednost građana - saopšteno je tada iz policije.

Nakon detaljne pretrage, pronađen je pištolj marke "Walther PP" sa izbrušenim fabričkim brojem, metkom u cevi i još osam metaka, kao i kriptovani mobilni telefon za koji se sumnja da je korišćen za komunikaciju unutar kriminalne grupe.

Navodno je čekao metu, međutim, do danas nije otkriveno koga je Nišlija imao na nišanu.

Ilegalno ušao

Prema navodima policije, Stojanović je ilegalno ušao u Crnu Goru, a sumnja se da je imao jasan zadatak, izvršenje likvidacije.

Po nalogu tužioca Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, tada mu je određeno zadržavanje zbog sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, za koje je zaprećena kazna do 10 godina zatvora.