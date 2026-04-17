Krsto Vujić (44), zvani Terminator, navodni pripadnik škaljarskog klana koji je u utorak, usred dana, izrešetan dok je sedeo u kafiću u Barseloni, nova je žrtva u obračunu kotorskih klanova, sumnjaju španski istražitelji.

Potraga za napadačima, kako prenose mediji, i dalje je u toku.

- Sve ukazuje da je pucnjava u kojoj je teško ranjen Krsto Vujić, međunarodno tražena osoba za kojom je bila raspisana poternica, nova žrtva obračuna klanova - preneli su izjave izvora iz istrage španski mediji.

Pucnjava u kojoj je teško ranjen Vujić za čiji se život lekari i dalje bore, četvrti je vatreni obračun u Barseloni čija su meta bile osobe koje se dovode u vezu sa kavačkim ili škaljarskim klanom.

Filip Knežević bio je označen kao jedan od direktnih izvršilaca ubistva škaljaraca na Krfu

U julu prošle godine, podsetimo, u Barseloni je ubijen Filip Knežević, visokopozicionirani "kavčanin". Napadač je, podsetimo, 15. jula prošle godine, sačekao da Knežević uđe u zgradu u kojoj je iznajmljivao apartman, potom je ušao za njim i ispalio najmanje osam hitaca, a potom pobegao sa mesta zločina. Prema policijskim izveštajima, Knežević je koristio lažna dokumenta i došao je u Barselonu sa Ibice. Bio je osumnjičen za dvostruko ubistvo na Krfu 2020. godine, kada su likvidirani Alan Kožar i Damir Hadžić, pripadnici škaljarskog klana, i zbog toga je bio na Interpolovoj poternici koju je za njim raspisala Srbija.

- Ubistvo plaćenika kavačkog klana, Filipa Kneževića, pokrenulo je krvavu lavinu osvete. Od ubijenog Kneževića oprostio se čituljama gotovo ceo kavački klan, uključujući i odbeglog vođu Radoja Zvicera, što je signal da je on imao visoku poziciju u tom klanu - objasnio je posle ove likvidacije u Barseloni sagovornik Kurira.

Dve nedelje posle ubistva Kneževića, 2. avgusta prošle godine, hicima iz vatrenog oružja ranjen je Pink Panter Predrag Vujošević (51), zvani Marko Crnogorac. Prema informacijama iz istrage, napadači su mu prišli dok je šetao psa, ispalili nekoliko hitaca, a zatim pobegli.

Španski mediji pisali su da Vujošević, bivši vođa bande plajčkaša, povezan i sa škaljarskim klanom. Navnodno je bio hapšen i u velikoj međunarodnoj akciji kodnog imena "Fantom", kada je zaplenjeno više od 400 kilograma kokaina. Zbog toga je i osuđen u Španiji na šest godina zatvora.

Vujošević je preživeo napad, ali je nekoliko meseci kasnije u istom gradu ubijen državljanin Srbije, koji se navodno dovodio u vezu sa šklaljarskim klanom. U vatrenom obračunu u Barseloni ubijen je Miljan Milić koji se dovodio u vezu sa škaljarskim klanom. Navodno, Milić je bio prijatelj sa prvom žrtvom rata klanova Goranom Radomanom, s kojim je kako su sumnjali španski istražitelji, učestvovao u švercu kokaina, pre nego što je Radoman ubijen u februaru 2015. na Novom Beogradu.

Likvidacija Radomana, podsetimo, pokrenula je krvavi rat u kom je do danas ubijeno više od 80 osoba. Motiv za njegovu likvidaciju, kako se spekuliše već duže od decenije, bio je nestanak 200 kilograma kokaina iz jednog stana u Valensiji u decembru 2014. Zbog nestanka kokaina, u vreme dok je Radoman bio u pritvoru, pripadnici do tada jedinstvenog klana počeli su međusobno da se optužuju za krađu droge i klan se pocepao na škaljarski i kavački.

Pokojni Jovan Vukotić i odbegli Radoje Zvicer, koji su te godine postali krvni neprijatelji, bili su do tada dobri drugovi! O tome svedoči i fotografija koju je ekskluzivno Kurir objavio, a koja je nastala 2008. u Crnoj Gori. Na njoj su, između ostalih, sada pokojni Vukotić, njegov saradnik ubijen 2020. u Atini Igor Dedović, ali i odbegli "kavčanin" Radoje Zvicer koji se sumnjiči da je deceniju kasnije organizovao njihove likvidacije. Na slici je i Slobodan Kašćelan koji važi za najbližeg Zvicerovog saradnika.

- Ja sam vas napravio, ja ću i da vas uništim - čuvena je rečenica koju je, navodno, te 2014. kada je počeo krvavi rat, izgovorio Kašćelan koji važi za jednog od osnivača kavačkog klana.

Škaljarski klan predvodio je Jovan Vukotić koji je u ovom ratu ubijen u septembru 2022. u Istanbulu. Za Radojem Zvicerom, zbog šverca kokaina, ali i brojnih likvidacija za koje se sumnja da ih je on naručio i finanasirao, poternice su raspisale Srbija i Crna Gora, ali i Austrija i Nemačka.

Da je Španija postala ne samo mesto obračuna, već i država u kojoj pripadnici klanova pronalaze utočište, svedoče i brojna hapšenja u toj državi. U Barseloni su lisice na ruke u oktobru 2024. stavljene NIkoli Vušoviću, zvanom Džoni sa Vračara, koji je godinama bio u bekstvu i protiv njega se vodi postupak zbog sumnje da je zajedno sa Zvicerom organizovao kriminalnu grupu koja se sumnjiči za likvidacije. U istom gradu, uhapšen je i njegov saradnik Nikola Filipović.

- Serija hapšenja begunaca koji se nalaze na međunarodnim poternicama u ovog gradu počela je u februaru 2024. kada su lisice na ruke stavljene Marku Stankoviću, zvanom Jaguar. Srbija je za njim tragala zbog sumnje da je učestvovao u likvidacijama "škaljaraca" u Grčkoj 2020, ali je on izručen Grčkoj, koja takođe vodi postupak za taj zločin. U septembru iste godine u Španiji su lisice stavljene i kumu Radoja Zvicera, Milovanu Zdravkoviću koji je takođe bio na poternici zbog likvidacija u Grčkoj, ali i kao pripadnik takozvanog balkanskog kartela - podseća sagovornik Kurira.

U oktobru prošle godine u Barseloni je uhapšen i Aleksandar Ostojić, koji se sumnjiči za učešće u ubistvu Vladimira Popovića Popa, a sa njim je tada priveden i Veljko Milošević.

I Vasilije Gačević, za kojim se tragalo zbog sumnje da je učestvovoa u brutalnom ubistvu MMA borca Stefana Savića 26. februara 2024. uhapšen je u istom gradu u Španiji 19. januara. Istražitelji veruju da su ga tamo skrivali pripadnici klanova.

- Nekoliko godina unazad pripadnici kriminalnih grupa utočište pronalaze u Španiji, najviše u Barseloni. Postoji nekoliko razloga za to, jedan je svakako to što naše kriminalne grupe imaju dobru "logistiku", odnosno već su dobro povezani sa kriminalnim grupama i učestvuju najčešće u švercu droge. Barselona je posebno karakteristična jer je na dnevnom nivou obilazi ogroman broj turista, među kojima je i puno naših državljana, pa begunci uspevaju da ostanu neupadljivi - objašnjava sagovornik Kurira i dodaje da i poslednje ranjavanje Krsta Vujića potvrđuje ovaj njegov navod, pošto je utvrđeno da je upucan u lokalu čiji je vlasnik pripadnik balkanskog kartela, inače državljanin Srbije.