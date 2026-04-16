Mladić iz Srbije će krivično odgovarati zbog toga što je u Podgorici pustio u promet tri novčanice za koje je znao da su falsifikati
TINEJDŽER PLAĆAO HRANU LAŽNIM PARAMA: Protiv maloletnika (15) će biti podneta krivična prijava za falsifikovanje!
Službenici Regionalnog centra bezbednosti "Centar", Odeljenja bezbednosti Podgorica, podneli su krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici protiv maloletnog lica zbog falsifikovanja novca.
- Naime, zbog falsifikovanja novca krivično će odgovarati maloletnik star 15 godina iz Republike Srbije sa dozvolom za privremeni boravak i rad u Crnoj Gori - saopšteno je iz Uprave crnogorske policije.
U saopštenju se navodi da se sumnja da je petnaestogodišnjak počinio krivično delo falsifikovanje na način što je 8. aprila prilikom plaćanja usluge dostave hrane stavio u promet tri novčanice za koje je znao da su falsifikati.
