Službenici Regionalnog centra bezbednosti "Centar", Odeljenja bezbednosti Podgorica, podneli su krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici protiv maloletnog lica zbog falsifikovanja novca.

- Naime, zbog falsifikovanja novca krivično će odgovarati maloletnik star 15 godina iz Republike Srbije sa dozvolom za privremeni boravak i rad u Crnoj Gori - saopšteno je iz Uprave crnogorske policije.

U saopštenju se navodi da se sumnja da je petnaestogodišnjak počinio krivično delo falsifikovanje na način što je 8. aprila prilikom plaćanja usluge dostave hrane stavio u promet tri novčanice za koje je znao da su falsifikati.

