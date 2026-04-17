Odbegli Vukan Vujačić (36) koji se sumnjiči da je jedan od članova razbijene ćelije balkanskog kartela, ranije je zajedno sa Mariom Miloševićem i Igorom Mašanovićem pravosnažno osuđena na ukupno 60 godina zatvora zbog ubistvo "škaljarca" Radomira Đuričkovića na Cetinju.

- Vujačić je osuđen na 15 godina zatvora, međutim, kako se od tada nalazi u bekstvu, još uvek ne odgovara za počinjeno krivično delo. U međuvremenu se ispostavilo da se iz ilegale priključio balkanskom kartelu, kada je ćelija ove narko-grupe uspostavila i saradnju sa kavačkim klanom, na čijem čelu se nalazi odbegli Radoje Zvicer - kaže izvor Kurira i dodaje:

- Razbijena ćelija balkanskog kartela imala je direktne veze sa pripadnicima kavačkog klana, što potvrđuje da je reč o široko umreženoj kriminalnoj strukturi. Takođe, to ne treba da čudi jer je i sam Radoje Zvcier označen kao jedna od vodećih figura u balkanskom kartelu, koji je inače vrlo razuđena kriminalna organizacija, sastavljena od više različitih kriminalnih grupa koje međusobno sarađuju u švercu narkotika - navodi naš izvor blizak istrazi.

Istražitelji veruju da je saradnja dve grupe iz Crne Gore bila ključna za logistiku i skrivanje članova.

Inače, u velikoj akciji crnogorske policije i Evropola, sprovedenoj juče, uhapšeno je 12 osoba osumnjičenih da su deo balkanskog kartela, a više o tome možete pročitati u našem odvojenom tekstu klikom na link.

- Ovo je jedan od najznačajnijih udaraca ovoj kriminalnoj mreži u poslednjih nekoliko godina. Međutim, ključni ljudi i dalje su u bekstvu - kaže izvor iz istrage.

U ilegali

Iako je pravosnažno osuđen na 15 godina zatvora zbog brutalnog ubistva na Cetinju, Vukan Vujačić već godinama izmiče pravdi, a pored njega, policija traga i za Gojkom Boričićem, koji se sumnjiči da je formirao deo te kriminalne mreže.

- Operativni podaci ukazuju da se Vujačić u međuvremenu priključio balkanskom kartelu i nastavio delovanje iz ilegale - kaže izvor i podseća da je Vujačić osuđen zbog ubistva Radomir Đuričković na Cetinju 2016. godine.

- Mašanović je bio neposredni izvršilac i ispalio je smrtonosne hice, dok je Milošević obezbedio novac za logistiku, a Vujačić upravljao vozilom i učestvovao u realizaciji zločina - pisalo je u optužnici. Ubistvo je izvršeno 10. oktobra 2016. godine, u blizini ugostiteljskog objekta "Konoba" na Cetinju.

- Kada je Đuričković krenuo vozilom, okrivljeni Vujačić je vozilom ušao u suprotnu traku i primorao ga da se zaustavi. Tada je Mašanović iz automatske puške ispalio više hitaca - precizira se u optužnici.

Đuričković je pogođen sa dva metka, od kojih jednim u glavu, i podlegao je povredama nedugo nakon napada.

Napadači su potom pobegli i zapalili vozilo u koji su prethodno ostavili oružje kojim je ubijen Đuričković, pokušavajući da unište tragove.

Kum prve žrtve rata klanova Podsećamo, Radomir Đuričković je bio kum Cetinjanina Gorana Radomana, koji je u februaru 2015. ubijen u Beogradu, a i brat od strica pokojnog Gorana Đuričkovića, koji je krajem oktobra 2015. likvidiran u Budvi. Ova ubistva dovode se u vezu s nestankom velike količine droge.

Šta se desilo?

Dve godine kasnije, Vukan Vujačić je uhapšen na Kosovu i Metohiji i potom izručen Crnoj Gori. Sud ga je kasnije pravosnažno osudio na 15 godina zatvora.

Međutim, uprkos presudi, kaznu nikada nije odslužio.

- Postavlja se ozbiljno pitanje kako je moguće da osoba osuđena za teško ubistvo godinama izmiče sistemu i istovremeno nastavlja kriminalne aktivnosti - kaže izvor.

Operativni podaci ukazuju da se Vujačić u međuvremenu priključio balkanskom kartelu i nastavio delovanje iz ilegale.

- Njegovo ime se pojavljuje u komunikacijama i kontaktima članova grupe koja je juče razbijena. To ukazuje da je i dalje aktivan - tvrdi sagovornik upoznat sa istragom.