CRNOGORSKA ĆELIJA BALKANSKOG KARTELA SARAĐIVALA SA KAVČANIMA? Veza im je jedan odbegli član, osuđen na zatvor zbog likvidacije na Cetinju!
Odbegli Vukan Vujačić (36) koji se sumnjiči da je jedan od članova razbijene ćelije balkanskog kartela, ranije je zajedno sa Mariom Miloševićem i Igorom Mašanovićem pravosnažno osuđena na ukupno 60 godina zatvora zbog ubistvo "škaljarca" Radomira Đuričkovića na Cetinju.
- Vujačić je osuđen na 15 godina zatvora, međutim, kako se od tada nalazi u bekstvu, još uvek ne odgovara za počinjeno krivično delo. U međuvremenu se ispostavilo da se iz ilegale priključio balkanskom kartelu, kada je ćelija ove narko-grupe uspostavila i saradnju sa kavačkim klanom, na čijem čelu se nalazi odbegli Radoje Zvicer - kaže izvor Kurira i dodaje:
- Razbijena ćelija balkanskog kartela imala je direktne veze sa pripadnicima kavačkog klana, što potvrđuje da je reč o široko umreženoj kriminalnoj strukturi. Takođe, to ne treba da čudi jer je i sam Radoje Zvcier označen kao jedna od vodećih figura u balkanskom kartelu, koji je inače vrlo razuđena kriminalna organizacija, sastavljena od više različitih kriminalnih grupa koje međusobno sarađuju u švercu narkotika - navodi naš izvor blizak istrazi.
Istražitelji veruju da je saradnja dve grupe iz Crne Gore bila ključna za logistiku i skrivanje članova.
Inače, u velikoj akciji crnogorske policije i Evropola, sprovedenoj juče, uhapšeno je 12 osoba osumnjičenih da su deo balkanskog kartela.
- Ovo je jedan od najznačajnijih udaraca ovoj kriminalnoj mreži u poslednjih nekoliko godina. Međutim, ključni ljudi i dalje su u bekstvu - kaže izvor iz istrage.
U ilegali
Iako je pravosnažno osuđen na 15 godina zatvora zbog brutalnog ubistva na Cetinju, Vukan Vujačić već godinama izmiče pravdi, a pored njega, policija traga i za Gojkom Boričićem, koji se sumnjiči da je formirao deo te kriminalne mreže.
- Operativni podaci ukazuju da se Vujačić u međuvremenu priključio balkanskom kartelu i nastavio delovanje iz ilegale - kaže izvor i podseća da je Vujačić osuđen zbog ubistva Radomir Đuričković na Cetinju 2016. godine.
- Mašanović je bio neposredni izvršilac i ispalio je smrtonosne hice, dok je Milošević obezbedio novac za logistiku, a Vujačić upravljao vozilom i učestvovao u realizaciji zločina - pisalo je u optužnici. Ubistvo je izvršeno 10. oktobra 2016. godine, u blizini ugostiteljskog objekta "Konoba" na Cetinju.
- Kada je Đuričković krenuo vozilom, okrivljeni Vujačić je vozilom ušao u suprotnu traku i primorao ga da se zaustavi. Tada je Mašanović iz automatske puške ispalio više hitaca - precizira se u optužnici.
Đuričković je pogođen sa dva metka, od kojih jednim u glavu, i podlegao je povredama nedugo nakon napada.
Napadači su potom pobegli i zapalili vozilo u koji su prethodno ostavili oružje kojim je ubijen Đuričković, pokušavajući da unište tragove.
Podsećamo, Radomir Đuričković je bio kum Cetinjanina Gorana Radomana, koji je u februaru 2015. ubijen u Beogradu, a i brat od strica pokojnog Gorana Đuričkovića, koji je krajem oktobra 2015. likvidiran u Budvi. Ova ubistva dovode se u vezu s nestankom velike količine droge.
Šta se desilo?
Dve godine kasnije, Vukan Vujačić je uhapšen na Kosovu i Metohiji i potom izručen Crnoj Gori. Sud ga je kasnije pravosnažno osudio na 15 godina zatvora.
Međutim, uprkos presudi, kaznu nikada nije odslužio.
- Postavlja se ozbiljno pitanje kako je moguće da osoba osuđena za teško ubistvo godinama izmiče sistemu i istovremeno nastavlja kriminalne aktivnosti - kaže izvor.
- Njegovo ime se pojavljuje u komunikacijama i kontaktima članova grupe koja je juče razbijena. To ukazuje da je i dalje aktivan - tvrdi sagovornik upoznat sa istragom.
