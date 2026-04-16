Slušaj vest

U Rovinjskoj ulici u blizini Plavog mosta izbio je veliki požar.

Kako Kurir saznaje, zapalila se kuća iz koje je izvučeno dvoje povređenih, a jedan je potom podlegao povredama uprkos svim naporima lekara Hitne pomoći da ga reanimiraju.

Prema našim saznanjima, jedna povređena osoba već je zbrinuta u Urgentnom, a druga osoba koja je bila kritično nažalost je u međuvremenu preminula. Reč je o muškarcu.

Požar u Rovinjskoj kod Plavog mosta, gori kuća Foto: Kurir

Na licu mesta su sve hitne službe - vatrogasci s troja vatrogasnih kola i dvoja kola Hitne pomoći koja je preuzela povređene.

U Rovinjskoj ulici u Beogradu izbio je požar

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaSTARI MLIN U OBRENOVCU ZAPALILA DECA?! Identifikovana dvojica maloletnih piromana
Obrenovac požar
HronikaSUPRUŽNICI KOJI SU STRADALI U POŽARU SU KOMŠIJE VELJKA RAŽNATOVIĆA: On bio harmonikaš, susedi otkrile detalje: Na 20 metara su od njih! (foto)
Titel
HronikaU POŽARU U TITELU POGINULI SUPRUŽNICI: Zet pokušao da ih spasi, otvorio vrata, ali nije im bilo spasa!
1POZARvatrogasna kola (1).jpg
HronikaTRAGEDIJA U TITELU! Baka i deka nastradali u požaru u kući!
WhatsApp Image 2026-03-28 at 12.01.13.jpeg
HronikaKURIR NA LICU MESTA, BUKTI POŽAR U CENTRU BEOGRADA! Gori poznati restoran, crni dim kulja sa krova (VIDEO)
Požar u ulici 27. marta