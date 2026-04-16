Hronika
KURIR SAZNAJE, VELIKI POŽAR U ROVINJSKOJ KOD PLAVOG MOSTA: Gori kuća, jedan mrtav, ima i povređenih, vatrogasci i Hitna na terenu (FOTO/VIDEO)
U Rovinjskoj ulici u blizini Plavog mosta izbio je veliki požar.
Kako Kurir saznaje, zapalila se kuća iz koje je izvučeno dvoje povređenih, a jedan je potom podlegao povredama uprkos svim naporima lekara Hitne pomoći da ga reanimiraju.
Prema našim saznanjima, jedna povređena osoba već je zbrinuta u Urgentnom, a druga osoba koja je bila kritično nažalost je u međuvremenu preminula. Reč je o muškarcu.
Požar u Rovinjskoj kod Plavog mosta, gori kuća Foto: Kurir
Na licu mesta su sve hitne službe - vatrogasci s troja vatrogasnih kola i dvoja kola Hitne pomoći koja je preuzela povređene.
