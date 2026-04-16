Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pirotu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Pirotu, odredili su zadržavanje do 48 sati S. Đ. (20) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

On se sumnjiči da je sinoć, oko 20 sati, na obilaznici oko Pirota, upravljajući "golfom" sustigao četrdesetosmogodišnjeg vozača mopeda iz okoline Pirota, pri čemu je došlo do kontakta između vozila.

U ovoj saobraćajnoj nesreći vozač mopeda je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

