U Rovinjskoj ulici u blizini Plavog mosta u Beogradu odvija se prava drama, a na terenu su čak tri ekipe Hitne pomoći, kao i tri vatrogasna vozila sa više vatrogasaca koji se bore sa vatenom stihijom!

Kako smo već objavili, požar je izbio u jednoj baraci. 

Požar kod Plavog mosta Foto: Kurir

U blizini barake koja je planula, preminuo je jedan muškarac, lekari Hitne pomoći su pokušali da ga reanimiraju, ali bezuspešno. Druga osoba je, zbog pretrpljenog stresa, prebvezena u bolnicu.

- Vatrogasci se bore sa vatrom, vrlo je dramatično, sirene odzvanjaju ulicom... Komšije su se okupile i nemoćno posmatraju ovu tragediju - rekao je jedan komšija. 

Akcija gašenja požara kod Plavog mosta Foto: Nemanja Nikolić

Šta je izazvalo vatru za sada nije poznato, a više detalje znaće se nakon obavljenog uviđaja. Na licu mesta su i pripadnici policije.

