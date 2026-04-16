U Beogradu, kod Plavog mosta, izbio je požar. Vatrogasci se bore sa vatrom
PRVE SLIKE S MESTA JEZIVOG POŽARA KOD PLAVOG MOSTA: Vatrogasci, Hitna pomoć i policija na terenu, odzvanjaju sirene... Muškarac nastradao, ima i povređenih FOTO
U Rovinjskoj ulici u blizini Plavog mosta u Beogradu odvija se prava drama, a na terenu su čak tri ekipe Hitne pomoći, kao i tri vatrogasna vozila sa više vatrogasaca koji se bore sa vatenom stihijom!
Kako smo već objavili, požar je izbio u jednoj baraci.
Požar kod Plavog mosta
U blizini barake koja je planula, preminuo je jedan muškarac, lekari Hitne pomoći su pokušali da ga reanimiraju, ali bezuspešno. Druga osoba je, zbog pretrpljenog stresa, prebvezena u bolnicu.
- Vatrogasci se bore sa vatrom, vrlo je dramatično, sirene odzvanjaju ulicom... Komšije su se okupile i nemoćno posmatraju ovu tragediju - rekao je jedan komšija.
Akcija gašenja požara kod Plavog mosta
Šta je izazvalo vatru za sada nije poznato, a više detalje znaće se nakon obavljenog uviđaja. Na licu mesta su i pripadnici policije.
