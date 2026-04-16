Slušaj vest

Srđan Lalić, pripadnik kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića koji je postao svedok saradnik u postupku protiv njih, danas je pred Višim sudom u Podgorici izjavio da je vođa kavačkog klana Radoje Zvicer preko svojih ljudi iz bezbednosnog sektora Crne Gore koji je kontorlisao "rešio" ukidanje zabrane ulaska koju su Belivuk i Miljković imali za susednu državu.

Lalić je danas svedočio putem videlo linka koji je uspostavljen između sudova u Beogradu i Podgorici.

- Belivuk i Miljković su imali zabranu ulaska u Crnu Goru. Rekli su mi da im je to Zvicer rešio preko svojih iz vrha službe bezbednosti, da u januaru 2021. mogu nesmetano da borave tamo. Pričali su mi da su u Crnoj Gori tada imali svitu. Konvoj. Kao da su delegacija, a ne kriminalna organizacija. Mislim da su podršku crnogorske bezbednosne službe imali i u oktobru 2020. godine kada su se ilegalnim putem vratili u Srbiju, a nakon ubistava u Spužu - izjavio je danas spred sudom u Podgorici Srđan Lalić, prenosi portal Adria.

Belivuk i Zvicer

Lalić, koji je dobio nadimak “nasmejani koljač” zbog fotografije na kojoj nasmejan pozira pored tela jedne od žrtava Belivukovog klana čiji je bio visokopozicionirani pripadnik, danas je ispričao da su Zvicer i njegova kriminalna grupa imali uticaj i na “pravosudni aparat Crne Gore”.

- Belivuk i Miljković su mi verovatno pominjali imena, ali s obzirom na to da je reč o drugoj zemlji, nije me zanimalo. Znam da je sam vrh bezbednosne službe bio u pitanju. Više osoba. Zvicerova grupa je bukvalno rukovodila njima. Koristili su ih da rešavaju svoje konkurente. To je činjenica. Posle svega, kad sam sklopio kockice, mogao bih da kažem koja su to imena. Ali, to bi sada bilo samo moje mišljenje - rekao je Lalić.

On je danas ostao pri iskazu, koji je ranije dao u tužilaštvu, da su Belivuk i Miljković bili zadivljeni činjenicom da Zvicer vlada policijskim strukturama Crne Gore i da su hteli i u Srbiji da prilagode političku klimu i naprave takve pozicije da i njih čuvaju bezbednosne strukture.

- To ne jenjava i dalje. I u zatvoru sam dobijao takve informacije. I dalje pokušavaju da političku klimu prilagode sebi - izjavio je danas Lalić.

Da je kriminalni klan Radoja Zvicera, kako tvrdi, imao uticaja na crnogorske službe, zaključio je i na osnovu razgovora sa odbeglim Duškom Roganovićem i drugim ljudima iz podzemlja.

- Mogli su da utiču na kazne - rekao je Lalić.

Mijković i Belivuk optuženi i za ubistva u Crnoj Gori

Belivuk i Miljković, ponovio je on danas, u januaru 2021. godine bili su u gostima kod Zvicera zbog rođenja njegovog deteta.

Drugi motiv dolaska, kako je izjavio Lalić, bio je da namame pripadnike suprotstavljenog klana koji su pripremali Belivukovo i Miljkovićevo ubistvo.

- To je, rekli su mi, takođe rađeno u saradnji sa crnogorskim službama. Ali, nije to bilo suzbijanje kriminaliteta, nego manipulacija službama da se nanese šteta suparničkom klanu - rekao je Lalić.

Dok su boravili u Crnoj Gori u januaru 2021. godine, ispričao je on danas, Belivuk i Miljković su mu tražili da im putem tada zaštićene Skaj aplikacije pošalje slike ubistava koje su počinili u Srbiji.

- Da se pohvale ljudima iz crnogorske službe. Ta lica su bila oduševljena - šokirao je danas Lalić u sudu.

Komentarišući ilegalan boravak Belivuka i Miljkovića u Crnoj Gori u oktobru 2020. godina, kada su u Spužu ubijeni pripadnik kriminalnog škaljarskog klana Damir Hodžić i njegov zet Adis Spahić, a nakon dvomesečnog mučenja i “škaljarc” Mile Radulović zvani Kapetan, Lalić je danas rekao da je bio upoznat sa mnogim detaljima.

- Jer smo bili u redovnoj komunikaciji preko Skaja… Tada je u Crnoj Gori, osim Belivuka i Miljkovića, bio i Nebojša Janković. U povratku sam ih ja čekao i preuzeo na ilegalnom prelazu kod Jabuke. Došli su peške. Nisam vidio ko ih je doveo do tog prelaza. Mislim da je i tu bila uključena neka podrška iz službi bezbednosti. Bili su prilično opušteni i bezbrižni. A to nije bilo svojstveno za njih jer su uvijek bili obazrivi - kazao je danas Lalić, nudeći sudskom vesću da ispriča i detalje ubistava u Spužu.

Pred podgoričkim Višim sudom postupak se vodi protiv bivšeg specijalnog tužioca Milivoja Katnića, bivšeg funkcionerua Uprave policije Zorana Lazovića, i nekadašnjeg specijalnog tužioca Saše Čađenovića.

Milivoje Katnić, po završetku svedočenja, jedini je imao pitanja za Lalića.

- Jeste li nabavljali kiselinu za rastvaranje delova tela? - pitao je Katnić Lalića na šta je on odgovorio da kriminalna grupa nije koristila kiselinu.

Inače, on je pred sudom izjavio i da je Belivukova grupa raspolagala sa dve službene značke koje su za 500 evra, kaže, kupili na ulici.

Optuženi Lazović, po čijem je nalogu prema tvrdnjama tužilaštva skinuta zabrana ulaska Belivuku i Miljkoviću, posle svedočenja Lalića nije imao pitanja za njega, ali je prokomentarisao da mu je "Ispod svakog moralnog, ljudskog i profesionalnog nivoa da komentariše iskaz ovakvog svedoka”.