Slušaj vest

Suzana Simić, koja živi u Rovinjskoj ulici kod Plavog mosta, u kojoj je danas buknula jedna baraka, kaže za Kurir da je za požar saznala od komšinice i da je u tim trenucima strah bio ogroman. Suzana objašnjava da je vatra buknula u baraci, u kojokj inače niko ne živi, ali da se plamen proširio i na druge barake, tačnije na njenu i na baraku od komšinice koja je samohrana majka!

1/8 Vidi galeriju Požar kod Plavog mosta Foto: Nemanja Nikolić

- Komšinica mi je javila da sve gori. Ovde ima čitav niz baraka, moja je poslednja, a do mene živi samohrana majka sa decom. Čekala sam samo da čujem da nisu unutra - priča Suzana za Kurir.

Kako navodi, vatrogasci su uspeli da stupe u kontakt sa komšinicom, koja u trenutku požara nije bila kod kuće.

- Vatrogasci su je zvali, ona je srećom bila na poslu, a deca u školi, ali ostali su bez ičega - kaže ona.

Požar je, prema njenim rečima, zahvatio i prostorije u kojima je i ona ranije živela.

Suzana Simić Foto: Nemanja Nikolić

- Tu su ostale stvari i nameštaj, ali već dugo tu niko od moje porodice ne živi. Hvala Bogu da tu nikoga nije bilo kad je planulo, sve je izgorelo. Drvo je u pitanju i vatra se jako brzo širila - dodaje Suzana.

Vatrogasne ekipe su brzo reagovale, a požar je lokalizovan.

Druge komšije su ispričale da su u neverici posmatrali kako vatra guta baraku.

- Plamen je bio ogroman, išao je nekoliko metara u visinu. Čulo se sve vreme pucketanje, kao da će sve da eksplodira - rekao je jedan od očevidaca.

Jedna žena dodaje da su prizori potresni.

1/7 Vidi galeriju Akcija gašenja požara kod Plavog mosta Foto: Nemanja Nikolić

- Dim je toliko gust da ne može ni da se diše kako treba. Plamen je u sekundi zahvatio celu kuću, bukvalno ništa nije ostalo - kaže ova žena za Kurir i dodaje:

- Gorela je od krova do temelja, sve je progutala vatra.Vatrogasci su stigli brzo, ali i dalje se bore, još uvek je vatra ogromna i dim kulja. Jezivo je, i sad se čuje pucketanje dok pokušavaju da ugase.

Celo naselje je u dimu, a kako navode građani, sve se odigralo u vrlo kratkom roku.

- U jednom trenutku je bilo mirno, a već u sledećem, sve je gorelo. Niko nije znao šta se tačno desilo - kaže jedan od prolaznika.

Ne poznaju ga

Kako smo već pisali, dok su vatrogasci gasili baraku u plamenu, dogodila se prava tragedija! Slučajni prolaznik je, baš dok je prolazio pored buktinje, pao i preminuo.

- Mi ne poznajemo tog čoveka, izgleda da nije iz ulice. Mislim da je slučajni prolaznik u pitanju. Čula sam da je srčani bolesnik, verovatno mu je pozlilo od stresa kad je video plamen, možda ga je i dim omamio... Tragedija zaista! - kaže komšinica i dodaje da je ekipa Hitne pomoći dala sve od sebe da spase čoveka, ali nisu uspeli.

- Lekari su odvzli u bolnicu jednu osobu koja je doživela stres i nagutala se dima - dodala je.