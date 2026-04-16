Barake koje su danas izgorele u požaru u Rovinjskoj ulici kod Plavog mosta u Beogradu, nalaze se pored ustanove Geološkog zavoda Srbije, ali nisu u vlasništvu Zavoda, a muškarac koji je preminuo posmatrajući požar je radnik Zavoda!

Vesna Tahov Foto: Nemanja Nikolić

Na mesto požara danas je izašla Vesna Tahov, v. d. direktora Geološkog zavoda, koja je rekla za Kurir, da je čovek (62) koji je preminio dok je gledao kako vatrogasci gase buktinju, njihov kolega iz Zavoda, koji je želeo da pomogne, ali se usled stresne situacije, nažalost, samo srušio.

Smrt radnika, dakle, nije direktna posledica gušenja ili opekotina, već je nesrećni čovek preminuo prirodnom smrću, verovatno usled zatajenja srca izazvanog ekstremnim stresom i šokom zbog požara.

- Napuštene barake koje se nalate odmah do našeg kompleksa su se zapalile. Jedan naš kolega je, nažalost, preminuo kada je pokušao da pomogne. Još jedan naš radnik je pregledan, Hitna pomoć mu je ukazala prvu pomoć, skočio mu je pritisak usled stresne situacije - rekla je Vesna Tahov za Kurir i naglasila da barake nisu u vlasništvu Geološkog zavoda.



Kako je objasnila, barake se nalaze pored njihove ustanove.

- Desilo se to da su se napuštene barake zapalile, napuštene su još odavno od 2015.godine. To je bilo izgrađeno za potrebe zavoda još 1948. godine, bio je privremeni smeštaj za bušače. To je odavno prošlo, ali beskućnici su umeli da obijaju i nasele se tu. Oni su, dakle, povremeno dolazili i tu boravili. Mi smo pokušali da reagujemo, to je trebalo srušiti, ali ne može da se sruši kada stalno ima nekoga, kada ljudi tu dolaze i žive - kaže Tahov.

