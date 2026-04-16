Na zgarište kod Plavog mosta u Beogradu, gde je danas izbio požar i uništio barake, došla je Džanana Bećiroski, žena koja je sa decom živela u jednom od uništenih objekata. Videvši da je ostala bez krova nad glavom, ona je briznula u plač i slošilo joj se, te je na klratko izgubila i svest. Pomoć su joj pružili prisutni vatrogasci i policajci.

Došavši sebi, Džanana, inače samohrana majka, kroz plač je jedva uspela da ispriča kako je za požar saznala i šta će sada biti s njenom porodicom.

Džanana Bećiroski Foto: Nemanja Nikolić

- Već ukupno 14 godina živim tu, a poslednjih šest, sedam godina živim sama sa decom, od kada se brat odselio. Ja sam ovu kuću tip-top renovirala, jako sam se mučila, ali morala sam da se borim. Ovo je veliki stres, ne znam gde ću sad... - rekla je Džanana za Kurir na zgarištu svoje kuće.

- Imam tog jednog brata, ali on je bolestan, dete mu je bolesno, nemam oca ni majku, nemam gde da idem... Praktično sam na ulici ostala s decom - kaže ova žena i dodaje da je njoj i njenohj porodici sada neophodna pomoć.

- Ako nekako može da nam se pomogne, država, dobri ljudi... Sada nemam ni obući ni odeću ni hranu, jednostavno nemam ništa. Nadam se da će mi se pomoći, da će se naći neko rešenje, da ne ostanemo na ulici, bez ičega. Ne znam ni kud ću ni gde ću sada - kaže očajna žena.

Podsetimo, stravičan požar buknuo je danas posle podne u Rovinjskoj ulici u Beogradu, kada se najpre zapalila jedna napuštena baraka, a plamen je potom zahvatio i okolne barake.

U požaru niko nije izgoreo, ali je jedan muškarac (62) preminuo tokom gašenja požara, najverovatnije od šoka i stresa, dok je drugi muškarac prevezen vozilom Hitne pomoći u Urgentni centar jer mu je zbog svega toga skočio pritisak i nije se osećao dobro.

Kako smo saznali na licu mesta, barake se nalaze pored Geološkog zavoda Srbije, ali ih ta ustanova ne koristi, dok je preminuli čovek radnik Zavoda.

- Vatra je buknula u jednoj napuštenoj baraci koja je od drveta. Ona je izgorela od poda do plafona, komplet! Plamen se brzo proširio na još nekoliko baraka u nizu... Plamen je bio jako visok, dizao se u nebo, od dima nije moglo da se diše, a sve vreme je nešto pucketalo, bojali smo se da ne eksplodira - ispričali su preplašeni očevici i dodali:

- Kad je buknulo, ljudi su se okupili u želji da pomognu, da vide šta se dešava. Jedan radnik iz Zavoda je odjednom pao, srušio se. Lekari iz Hitne su ga duog reanimirali, ali nije mu bilo spasa. Čuli smo da je preminuo od srca usled šoka i stresa zbog požara. Čovek kog je sanitet odvezao u bolnicu je njegov kolega, kome se slošilo zbog čitave ove situacije. Ne možemo da verujemo kakav splet okolnosti i kakva sudbina...

Inače, upravo u jednoj od uništenih baraka živi samohrana majka sa decom, pa je nesrećni čovek možda pomislio da su oni unutra.