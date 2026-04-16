Ovi događaji ponovo otvaraju pitanje uzroka nasilja i razloga zbog kojih sve veći broj tinejdžera izlaz iz problema pronalazi u oružju.

Šta su uzroci i kako povećati bezbednost u obrazovnim ustanovama, za emisiju "Crna hronika", koja se emituje na Kurir televiziji, otkrila je Dragana Ivanović - psiholog i psihoterapeut.

- Nažalost, tema je široka. Uzroci mogu da budu različiti, u zavisnosti od toga zašto neko tako reaguje i postupi. Prvo što bih naglasila jeste da se mora voditi računa o izveštavanju, jer upravo imamo taj efekat kada se dogodi pucnjava u školi, odnosno masovna pucnjava, da se u roku od 24 do 48 sati može ponoviti sličan događaj. Taj prvi incident može da bude okidač, i zato je najvažnije kako ćemo obaveštavati javnost o tome šta se dogodilo - rekla je Ivanović.

Dragana Ivanović - psiholog i psihoterapeut

Uticaj medija na potencijalne počinioce

Dodala je da razlozi mogu buti različiti - da li su u pitanju psihički problemi osobe, šta se dešavalo u porodici u kojoj je odrasla, kao i šta se dešavalo u školi. Sve to će utvrditi istraga.

- Kada se dogodi ovakav zločin, takvi slučajevi mogu da budu okidač. Međutim, neko ko planira takav čin, može ga planirati i duže vremena, a sada zavisi na koji način ga planira i ko mu može biti "idol" - uglavnom neko ko je već ranije učinio nešto slično. U ovako tragičnim događajima je vrlo osetljivo govoriti, i moramo biti svesni koliko način izveštavanja može da utiče, posebno kada se o tome mnogo govori ili kada se previše pažnje usmerava na počinioca krivičnog dela - kaže ona.

Negde su se ovakve stvari ranije češće dešavale u Sjedinjenim Američkim Državama, a sada su postale prisutne i na evropskom tlu, istakla je Ivanović.

- Najveći broj pucnjava u školama jeste u Sjedinjenim Američkim Državama, međutim, to je sada pojava i u drugim državama. Nije samo u pitanju zakon o oružju, već i kazne koje slede nakon takvog dela, zatim mere predostrožnosti i prevencije u školama, odnosno određene procedure. Takođe, važno je da se one i vežbaju u školama - kao, na primer, u Kanadi, gde se dva puta godišnje sprovode vežbe u kojima deca uče kako da postupaju u takvim situacijama - navela je Ivanović, za Kurir televiziju.

