Tužilac Saša Ivanić izjavio je pred Specijalnim sudom u Beogradu da poruke sa Skaja koje su danas izvedene u sudnici dokazuju da su su pripadnici kriminalne grupe na čijem su čelu bili vođa kavačkog klana Radoje Zvicer, Veljko Belivuk i Darko Šarić 30. novembra 2019. došli do informacije da su škaljarci Igor Dedović i Stevan Stamatović u Grčkoj.

Podsetimo, prema navodima tužilaštva, pripadnici kriminalne grupe mesecima su pokušavali da lociraju škaljarce, obilazili su teretane, tržne centre i lokale, sve dok Igora Dedovića i Stevana Stamatovića nisu 19. januara 2020. slučajno uočili ispred jednog restorana, u kom su ih iste večeri ubili naočigled supruga i dece.

Igor Dedović i Stevan Stamatović Foto: MUP RS

Kako je tužilac danas naveo, toga dana se u čet grupi u kojoj su razmenjivali informacije Zvicer, njegov rođak Radoje Živković, kum Milovan Zdravković i još nekoliko okrivljnih pominje "Nevolja".

- Zašto Nevolju ne uključiti, popričaš s njim, i vidiš šta i kako. Rekao je, bude li neko u Grčkoj javi. Ja bi bruda da ti sa Nevoljom popričaš, ne moraš mu reći šta i kako, ali da ga uključimo, on ima sve tamo. Ja bih da se odma dere - navodno je, prema tvrdnjama tužilaštva toga dana napisao Živković.

Tužilac Ivanić je potom pročitao i poruke za koje tvrdi da su ih razmenjivali okrivljeni Nikola Spasojević i Šarić, a u kojima Spasojević Šarića, koji je u to vreme u pritvoru zbog šverca kokaina obaveštava da su "našli Stiva, Stetnog i Brzog pošto su dobili sliku koju su slali nekom špijunu", na šta mu s pina na Skaju koji je koristio Šarić prema navodima tužioca stiže odgovor:

- U kako bi bilo dobro ako je istina. Sve što treba oko love ti javi, samo me strah da se ne provali. Ti javi šta treba za inžinjere.

Na ove navode tužilaštva odmah su se javili branioci, ističući da poruke koje tužilac citira ništa ne znače, a Šarićev branilac Marko Janković od suda je zatražio da otvori dve eksel tabele, koje se odnose na iste poruke kako bi dokazao da je njihov "sadržaj neko menjao i prilagođavao".

Radoje Zvicer, Darko Šarić, Veljko Belivuk Foto: Privatna Arhiva, Zorana Jevtić, Nemanja Nikolić

- Izveli ste ispravu u kojoj stoji "jel moguće da oni tako šalju slike?", a u drugoj tabeli u kojoj bi trebalo da su iste isprave piše "jel moguće da oni tako šalju". Ovo je dokaz da je neko menjao tabele, da je neko poruke ažurirao. Isti je pin, datum, vreme, a različit sadrẓ̌aj, što znači da je neko menjao slova i sadržaj da bi ga prilagodio optužnici - rekao je Janković a onda se osvrnuo na pin, iza kog tužilaštvo tvrdi da stoji Šarić.

- Tužilac pincetom vadi neke poruke da bi ih uklopio. Ovaj pin šalje i poruke "važi brate, bićemo oko 4 sata tamo, možemo popiti piće", a Darko Šarić je u to vreme u pritvoru u Ustaničkoj ulici. Zatim isti pin šalje poruke "dovešću možda neku ribu kod tebe" i "meni je park preko puta kuće pa idem da trčim" - naveo je Janković pred sudom danas.

Advokat Dalibor Katančević, takođe branilac Darka Šarića naveo je i da poruke koje se pripisuju njegovom branjeniku nemaju nikakve veze sa ubistvom u Atini a "još manje sa navodima tužilaštva da je da Zvicerom i Belivukom dogovarao izvršenje krivičnog dela".

- Zahtevam da tužilac kaže čime to dokazuje, kako su se udruẓ̌ili, gde su se udružili - rekao je Katančević.

Za reč se javio i Belivuk, koji je u pratnji stražara izveden u sudnicu.

- Tužilac kaže da se u porukama pominju oštećeni, što nije tačno. Potom kaže da sve ovo potvrđuju iskazi svedoka Nikole Spasojevića i Srđana Lalića, a oni ne mogu da budu svedoci jer su osobe sa crvene poternice koju je raspisala Grčka i priznali su da su učestvovali u delima koja se nama stavljaju na teret. Potom tužilac kaže da se pominjem ja, a nigde se ne pominje Veljko Belivuk. Pominje i dranje kao dokaz, a niko nikada nije ubijen dranjem i niko nije optužen da se drao - osporavao je ove dokaze tužilaštva Belivuk, a potom najavio da će izneti nešto zanimljivo.

- Ne treba da budete zanimljivi ovde - odgovorila mu je sudija Slađana Marković.

Belivuk je, međutim, nastavio izlaganje tvrdnjama da se u skaj porukama pominju pinovi sa ove aplikacije iza kojih tužilaštvo tvrdi da stoje okrivljeni Vladimir Mandić, Vladimir Vujačić i Darko Šarić, a za koje od Francuske nisu tražene poruke, niti su dostavljene.

- Nisu traženi od Francuske, nisu nam dostavljeni, kako ih mi danas izvodimo ovde? Tužilac pominje ovde i Zvicera, zašto kad uopšte ovde nije optužen? - pokušao je da ospori navode tužilaštva.

Postupak protiv Radoja Zvicera, podsetimo, vodi grčko pravosuđe.

Alan Kožar i Damir Hadžić Foto: MUP RS

Nekoliko meseci posle ubistva u Atini, podsetimo, na Krfu je prema optužnici ista grupa ubila Alana Kožara i Damira Hadžića.