SPECIJALCI UPALI U POZNATI TRŽNI CENTAR! Drama u Beogradu: Viknuli 'Policija, lezi dole!', pa uhapsili grupu muškaraca - evo i ZAŠTO!
Pripadnici Ministarstvo unutrašnjih poslova večera su u jednom restoranu u TC "Galerija" uhapsili grupu muškaraca zbog sumnje na iznudu (reketiranje), prema nezvaničnim informacijama.
- Sve je bilo mirno, a onda je odjednom nastala vika. Policajci u civilu sa fantomkama su uleteli i povikali 'Policija, lezi dole!'. Ljudi su počeli da ustaju od stolova, neki su krenuli ka izlazu, ali su nas brzo smirili. Momci koje su uhapsili nisu pružali otpor, izgledali su potpuno iznenađeno - rekao je jedan od očevidaca.
Iako zvaničnog saopštenja još uvek nema, nezvanično se saznaje da je reč o grupi koja je duže vreme bila pod prismotrom. Sumnja se da su pokušali da iznude veću sumu novca, a primopredaja ili dogovor je trebalo da se desi upravo u ovom poznatom lokalu.
Policija trenutno vrši pretres automobila u garaži TC "Galerija" koji se dovode u vezu sa uhapšenima.
