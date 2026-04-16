Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u koordinaciji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su B. D. (2002) i M. L. (2003), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo iznuda, saopštio je MUP.

Policija je osumnjičene uhapsila u jednom tržnom centru u Beogradu, u trenutku primopredaje novca u iznosu od 1.000 evra, koji su prethodno od oštećenog tražili, uz pretnje po njegov i život i telo članova njegove porodice.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Prvom osnovnom javnom tužilaštvu Beogradu.

Hapšenje iznuda Izvor: Mup Srbije

Podsetimo, kako je naveo jedan od očevidaca u TC "Galerija" u Beogradu, sve je bilo mirno, a onda je usledila vika.

"Policajci u civilu sa fantomkama su uleteli i povikali 'Policija, lezi dole!'. Ljudi su počeli da ustaju od stolova, neki su krenuli ka izlazu, ali su nas brzo smirili. Momci koje su uhapsili nisu pružali otpor, izgledali su potpuno iznenađeno", rekao je jedan od očevidaca.

