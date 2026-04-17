Stravičan incident dogodio se u večernjim satima na liniji 59, a prema prvim informacijama, napad je bio potpuno iznenadan i ničim izazvan.

Žrtva napada, Miloš Đ., ispričao je policiji da je u autobus ušao sa drugom u Crnotravskoj ulici. Ubrzo nakon ulaska, dok su bili u vozilu, prišao mu je nepoznati mladić i bez ikakve prethodne svađe ili kontakta potegao nož.

- Napadač mu je zadao nekoliko uboda direktno u stomak. Sve se desilo munjevito, pred očima šokiranih putnika - navodi izvor upoznat sa istragom.

Miloš Đ. je sa teškim telesnim povredama hitno prevezen u bolnicu gde je odmah operisan. Lekari se i dalje bore za njegov život, s obzirom na ozbiljnost povreda unutrašnjih organa.

Povređeni mladić je istakao da napadača ne poznaje i da ga je te večeri video prvi put u životu, što ukazuje na to da je motiv napada verovatno nasumično nasilje.

Policija je odmah pokrenula potragu za počiniocem. Trenutne istražne radnje obuhvataju:

Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu, a javnost će biti obaveštena o novim detaljima čim napadač bude identifikovan i priveden pravdi.

