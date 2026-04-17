Slušaj vest

Veće Specijalnog suda u Beogradu ponovo je danas donelo odluku da Nikoli Kačareviću, mužu starlete Tamare Đurić, pritvor u kom je od novembra 2022, bude zamenjen kućnim pritvorom s elektonskom nanogicom i jemstvom od preko pola miliona evra.

Podsetimo, ovakvu odluku je i pre nekoliko meseci donelo isto veće, ali je Apelacioni sud u Beogradu po žalbi tužilaštva ukinuo i vratio na ponovno odlučivanje, zbog čega zatvorska straža muža starlete i dalje sprovodi iz pritvora.

1/9 Vidi galeriju Aleksandar Šarac, Nikola Kačarević i Tamara Đurić - uviđaj nakon pucnjave Foto: Privatna Arhiva, ATAIMAGES, Nemanja Nikolić

Kačarević, međutim, neće biti pušten danas, već tek kada bude upisana hipoteka na nekretnine u Smederevskoj Palanci, Tivtu i Sopotu i u kešu bude uplaćeno 100.000 evra, koliko je ranije ponudio kao jemstvo.

Tužilaštvo, inače, ima pravo žalbe i na odluku koja je danas doneta.

Kačarević je, podsetimo, optužen da je kao pripadnik vračarskog klana uč̣estvovao u ubistvu svog prijatelja Aleksandra Šarca, tako što je vođi kalan Nikoli Vušoviću za 6.000 evra dojavljivao informacije o mestima na kojima se sastaje sa Šarcem.

Pripadnici vračarskog klana, podsetimo, osim za ubistvo Šarca terete se i za likvidacije Aleksandra Halabrina kao i Dragana Ristića Čadje, kao i pet pokušaja ubistava, medju kojima je i pokušaj likvidacije Miloša Nilovića Runje u kafiću na Vračaru 11.maja 2020.

Sudsko veće za danas je pozvalo Nilovića da svedoči ali se poziv vratio jer "nije na poznatoj adresi", zbog čega će sud za naredno sudjenje preko policije i poverenika za kućni pritvor proveriti na kojoj adresi boravi.

Nilović, koji ne navodno blizak škaljarskom klanu, prema nezvaničnim infirmacijama, trenutno je u kućnom pritvoru zbog postupka koji se protiv njega vodi za nelegalno nošenje oružja.

U sudnici su danas izvedene poruke sa Skaja za koje tužilaštvo tvrdi da su ih razmenjivali optuženi dok su planirali ubistvo Nilovića.

Miloš Nilović Runjo Foto: Facebook

Prema optužnici, Dzoni sa Vračara za to je angažovao crnogorskog državljanina Miloša Miljanovića, koji je čekao izvršenje krivičnog dela u iznajmljenom stanu na Vračaru.

- Tu sam, spreman kao zapeta puška. Radi mi se - piše u jednoj od poruka koju je navodno poslao nekoliko dana pre nego što je naoružan puškom uleteo u baštu lokala u kojoj se sedeo Nilović sa prijateljima.

Vušović: Kreću lokali da rade, pa da se spremamo.

Miljanović: Spreman sam ja, samo javite kada se kreće.

Radivoj Jovanović: Sad će da izadju iz mišje rupe i naš je.

Miljanović: Jedva čekam!

Jovanović: Bitno je da smo spremni, želje i odlučnosti ne fali. Samo strpljenje, sve dolazi na svoje.

Miljanović: Samo jako!