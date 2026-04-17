MMA borac Miloš Kostić, poznatiji kao Kosta, ponovo se našao na meti napada nakon što je jutros u Vranju detonirana eksplozivna naprava postavljena ispod njegovog automobila, nakon čega se oglasio na društvenim mrežama.

- Danas još jedan napad na mene. Postavljena bomba ispod mog automobila, u dvorištu kuće u kojoj živim - napisao je Kostić.

Foto: oktagonmma

Incident se dogodio u širem centru grada, na raskrsnici ulica Vlasinska i Đure Jakšića, što je izazvalo veliku uznemirenost među građanima koji su se u tom trenutku nalazili u blizini pijace.

Prema prvim informacijama, eksplozija se dogodila oko osam časova, a srećom nije bilo povređenih. Na vozilu marke "pasat", koje je u vlasništvu Kostića, pričinjena je značajna materijalna šteta, posebno u delu prednjeg levog krila i ispod motora.

Očevidci su nakon eksplozije opisali dramatične scene, da najpre nisu znali o čemu se radi.

- Čuo se snažan prasak, cela zgrada se zatresla. U prvi mah smo pomislili da je eksplodirao plinski kotao, ali smo ubrzo videli automobil u plamenu i delove razbacane svuda unaokolo - rekao je jedan od stanara obližnje zgrade.

Policija je odmah nakon eksplozije blokirala kvart, dok su vatrogasne i ekipe hitne pomoći izašle na teren. Nadležni će pregledati i snimke sa nadzornih kamera kako bi utvrdili identitet osobe koja je postavila eksplozivnu napravu.

Treći napad na Kostića za dve godine

Kostić je i sam podsetio da je ovo treći napad na njega u poslednje dve godine.

Naime, u aprilu 2025. godine Kostić je teško ranjen u selu Neradovac kada je na njega otvorena vatra iz kalašnjikova. Zadobio je povrede u predelu potkolenice, ali je preživeo napad. Još ranije, u decembru 2023. godine, bio je u Kostića je u jednom restoranu u Vranju, nakon sukoba pucao lokalni biznismen.

Da li se radi o opomeni ili pokušaj surove likvidacije, utvrdiće istraga, kao i to da li je ovaj napad povezan sa prethodnim.

Foto: Nenad Kostić

Oglasilo se tužilaštvo povodom eksplozije

Iz Višeg javnog tužilaštva u Vranju saopšteno je da je policiji naloženo da utvrdi o kakvoj vrsti eksplozivne naprave je reč, kao i da se prikupe svi relevantni dokazi.