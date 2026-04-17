U eksploziji je pričinjena materijalna šteta, ali, srećom, nije bilo povređenih.
Hronika
EKSPLODIRAO AUDI U SREMSKOJ MITROVICI! Auto planu usred noći, stravična detonacija probudila građane (foto)
Snažna eksplozija u Sremskoj Mitrovici probudila je noćas oko 3 sata građane u Graničarskoj ulici, u naselju Matija Huđi, ali i stanovnike šireg dela grada, koliko je detonacija bila jaka.
Prema nezvaničnim saznanjima, došlo je do eksplozije na automobilu marke "Audi", pri čemu je vozilo oštećeno, a najviše je stradalo zadnje desno krilo.
Foto: Kurir
Policija je odmah obavila uviđaj, a za sada nije poznato šta je izazvalo ovu snažnu detonaciju.
U eksploziji je pričinjena materijalna šteta, ali, srećom, nije bilo povređenih.
Istraga je u toku, a nadležni rade na utvrđivanju svih okolnosti ovog incidenta koji je uznemirio građane.
