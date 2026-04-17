Slušaj vest

Snažna eksplozija u Sremskoj Mitrovici probudila je noćas oko 3 sata građane u Graničarskoj ulici, u naselju Matija Huđi, ali i stanovnike šireg dela grada, koliko je detonacija bila jaka.

Prema nezvaničnim saznanjima, došlo je do eksplozije na automobilu marke "Audi", pri čemu je vozilo oštećeno, a najviše je stradalo zadnje desno krilo.

Foto: Kurir

Policija je odmah obavila uviđaj, a za sada nije poznato šta je izazvalo ovu snažnu detonaciju.

U eksploziji je pričinjena materijalna šteta, ali, srećom, nije bilo povređenih.

Istraga je u toku, a nadležni rade na utvrđivanju svih okolnosti ovog incidenta koji je uznemirio građane.

Ne propustiteHronikaEKSPLOZIJA U LESKOVCU, IMA POVREĐENIH: Dva rođena brata i njihov rođak zadobili teške opekotine!
HronikaISPLIVALI DETALJI SINOĆNE EKSPLOZIJE U BATAJNICI: Majka i sin pokušali da spasu kuću, pa zadobili jezive opekotine!
HronikaBAČENE DVE BOMBE NA POZNATU TERETANU, OPSADNO STANJE U ZEMUNU: Drugi napad za 10 dana, policija blokirala taj deo grada
HronikaEKSPLODIRALA PLINSKA BOCA U KUĆI U BATAJNICI Povređeni majka i sin, hitno prebačeni u Urgentni
