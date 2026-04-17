Slušaj vest

Suđenje Ognjenu Dabetiću, optuženom da je u julu 2023. godine u svom stanu u centru Beograda ubio tiktokerku Nou Milivojev, nastavljeno je danas u Višem sudu u Beogradu. Na današnjem ročištu, okrivljeni je skoro tri sata iznosio svoju odbranu.

O svirepom zločinu i tragediji koja je zauvek zavila porodicu u crno, za "Crnu hroniku" govorila je majka ubijene Noe, Boba Milivojev, koja je opisala kako je saznala za ovaj slučaj:

- Bila sam napolju, a kada sam ušla u kuću uzela sam telefon, pošto smo je tražili i čekali bilo kakve nove informacije. Međutim, u mesindžeru sam počela da dobijam poruke novinara i rodbine, kao i pozive sa izražavanjem saučešća. Naravno da nisam verovala. Tada sam zvala muža, i on je isto pročitao poruke i nije verovao. Mislim da su njemu iz policije javili, ali meni nije mogao odmah da kaže jer je znao da nisam dobrog zdravstvenog stanja. On je ubrzo došao kući, a ja sam u međuvremenu pokušavala da saznam da li je reč o Noi Milivojev. Zvala sam tužilaštvo, ali nisu mogli ništa da mi kažu telefonom. Bilo je strašno. Sve smo saznali tek kada smo otišli na identifikaciju, odnosno davanje DNK uzorka.

Boba Milivojev

Susret sa optuženim na suđenju

Na pitanje kako izgleda suočavanje sa osobom optuženom za ubistvo deteta i prvi susret u sudnici, majka Noe kaže:

- Iskreno da vam kažem, kada sam prvi put otišla na suđenje, on je bio tamo, ali je sedeo ispred mene tako da sam mu videla samo leđa. Nisam ga pogledala u oči i ne želim to da učinim. Osetila sam mržnju, veliki bes, i u tom trenutku mi je sve blokiralo u glavi. Bilo mi je jako loše, ali sam izdržala do kraja da kažem sve što imam. Ne želim nikada da ga vidim uživo i izbegavam to, i zbog svog zdravstvenog stanja, jer to ne bih mogla da podnesem. Očekujem maksimalnu kaznu, odnosno doživotni zatvor.

O pritiscima i nasilju pre tragedije

Na pitanje da li je bila upoznata sa nasiljem i problemima kroz koje je Noa prolazila, majka kaže da jeste, ali da ih ćerka često nije doživljavala kao ozbiljne:

- Jesam bila upućena, ali Noa nije obraćala mnogo pažnje na to. Dešavalo se, na primer, da mi jave da su je zadirkivali u autobusu, pa bi ona ranije izlazila i silazila u drugom selu. Većina ljudi to nije podržavala. Kod nas je on dolazio normalno, kao muško. Procedura je tek trebalo da krene, ništa nije uradio, samo je pio hormone i njegova želja se nije ostvarila. U Beogradu je takođe imao problema, bilo je i fizičkih napada i raznih neprijatnosti. Ali najviše maltretiranja bilo je na TikToku.

Teško ubistvo na podmukao način: šta se navodi u optužnici

Podsetimo, optužnicom Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Dabetić se tereti za krivično delo teško ubistvo na podmukao način. Kako je Kurir ranije pisao, sumnja se da je Nou ubio u svom stanu, raskomadao potom i telo stavio u kutije, natopio kiselinom i ostavio u kupatilu.

Noa koja je, kako je navedeno u optužnici, bila sa Dabetićem u emotivnoj vezi, nestala je 17. juna 2023. godine, međutim, u periodu dok se tragalo za njom, ona je već bila mrtva, Dabetić je, prema optužnici, Noi prvo zadao manju povredu, a potom ju je zadavio električnim kablom.

Telo je vukao po podu galerije, a zatim niz stepenice, do kupatila, gde je nožem, u tuš kabini raskomadao telo. Delove tela je stavio u jednu PVC kutiju sa poklopcem koju je policija pronašla na podu u kupatilu, jedno PVC bure sa poklopcem, koje je policija pronašla na spomenutoj kutiji. Jedna PVC kanta i jedna PVC kanta sa slavinom narandžaste boje bile su u tuš kabini, a Dabetić ih je, prem navodima optužnice, zalio hemikalijama bazne reakcije i dodao supstance koje sadrže amfetamin, mirtazapin, klozapin, paracetamol i ibuprofen.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs