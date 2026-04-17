OGLASILO SE TUŽILAŠTVO ZBOG JEZIVE SCENE U PALATI PRAVDE: Muškarac uvredama i pretnjama ometao krivični postupak, određeno mu zadržđavanje
Dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu je 16.04.2026. godine odredio zadržavanje do 48 sati prema Z.S. (32), zbog sumnje da je izvršio krivično delo ometanje pravde.
On se sumnjiči da je tog dana u Beogradu, u Bulevaru kralja Aleksandra I Karađorđevića, u Palati pravde, uvredama, pretnjom i na drugi način ometao vođenje krivičnog postupka koji se vodi pred Drugim osnovnim sudom u Beogradu.
Z.S. je saslušan danas, 17. aprila i izneo je odbranu. Nakon toga, javni tužilac je Prvom osnovnom sudu u Beogradu podneo predlog za određivanje pritvora.
Tužilac smatra da postoje okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni mogao da utiče na svedoke i ometa postupak, kao i da bi u kratkom vremenskom periodu mogao ponoviti krivično delo ako bi bio na slobodi.
Tužilaštvo će u daljem toku prikupiti dokaze i podatke radi utvrđivanja tačnog i potpunog činjeničnog stanja, nakon čega će doneti odluku o daljem postupanju.
