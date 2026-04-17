U velikoj međunarodnoj akciji usmerenoj protiv Balkanskog kartela, u Crnoj Gori uhapšeno je sedam osoba, dok policija intenzivno traga za Gojkom Boričićem i Vukanom Vujačićem. Među osumnjičenima je i pripadnik razbijenog ogranka ove kriminalne grupe, državljanin Srbije iz Niša, koji se trenutno nalazi u zatvoru u Spužu.

Udarna akcija Evropola u Crnoj Gori i Nemačkoj

Više detalja o samoj akciji, njenom obimu i rezultatima donosi novinar Mladen Mijatović, koji ističe da je reč o jednoj od značajnijih koordinisanih operacija usmerenih protiv ove kriminalne mreže:

- U koordinisanoj akciji Evropola, nemačke i crnogorske policije uhapšeno je 11 osoba. U pitanju su članovi takozvanog Balkanskog kriminalnog kartela. Četiri osobe uhapšene su u Nemačkoj, a sedam osoba uhapšeno je na teritoriji Republike Crne Gore. Takođe, u ovoj akciji identifikovana su još tri lica, za dve osobe se intenzivno traga i za njima je raspisana međunarodna poternica, dok se jedna osoba nalazi u zatvoru u Spužu, zbog toga što je uhapšena zbog izvršenja jednog drugog krivičnog dela u prošlosti - kaže Mijatović i dodaje:

- Članovi Balkanskog kartela sumnjiče se za trgovinu, odnosno međunarodno krijumčarenje velikih količina droge, kao i za nedozvoljeno posedovanje, nošenje i držanje oružja i eksplozivnih materija. Svi osumnjičeni imaju ozbiljan kriminalni dosije. Ovom akcijom, kojom je rukovodio Evropol, a sproveli su je policijski organi Crne Gore i Nemačke, zadat je ozbiljan udarac Balkanskom kartelu, velikoj i ozbiljno organizovanoj kriminalnoj grupi.

Udar na organizovani kriminal: Uhapšeni članovi „Balkanskog kartela" u velikoj akciji Europola

