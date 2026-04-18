U Topoli je identifikovan muškarac osumnjičen da je srušio semafor, nakon čega je protiv njega podneta krivična prijava.
IDENTIFIKOVAN POČINILAC VANDALSKOG ČINA U TOPOLI: Muškarac (28) se sumnjiči da je izvadio semafor
Policija u Topoli identifikovala je počinioca vandalskog čina koji je pre šest dana izvalio semafor u tom mestu.
Kako je navedeno u saopštenju Policijske uprave Kragujevac, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Topoli, operativnim radom, identifikovali su R. M. (28) iz ovog mesta koji se sumnjiči da je izvršio krivično delo uništenje i oštećenje javnih uređaja.
- Sumnja se da je on 11. aprila, oko 2:30 časova, u Topoli, upotrebom fizičke snage oborio semafor, koji je ostavio na trotoaru i na taj način pričinio štetu opštini koja se procenjuje na oko 150.000 dinara, navodi se u saopštenju PU Kragujevac.
Protiv osumnjičenog je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aranđelovcu, podneta krivična prijava u redovnom postupku.
