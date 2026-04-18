Policija u Topoli identifikovala je počinioca vandalskog čina koji je pre šest dana izvalio semafor u tom mestu.

Kako je navedeno u saopštenju Policijske uprave Kragujevac, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Topoli, operativnim radom, identifikovali su R. M. (28) iz ovog mesta koji se sumnjiči da je izvršio krivično delo uništenje i oštećenje javnih uređaja.

- Sumnja se da je on 11. aprila, oko 2:30 časova, u Topoli, upotrebom fizičke snage oborio semafor, koji je ostavio na trotoaru i na taj način pričinio štetu opštini koja se procenjuje na oko 150.000 dinara, navodi se u saopštenju PU Kragujevac.

Protiv osumnjičenog je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aranđelovcu, podneta krivična prijava u redovnom postupku.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaUHAPŠEN VOZAČ KOJI JE OBORIO SEMAFOR NA MLADIĆA: Posle jezive pogibije u Novom Sadu pokrenuta istraga - pešak nastradao ni kriv ni dužan!
IMG_5782 copy.png
HronikaOVO JE MLADIĆ (28) KOG JE UBIO SEMAFOR U NOVOM SADU: Išao ulicom kada je automobil posle sudara iščupao semafor i oborio ga diretno na njega (foto)
IMG_5782 copy.png
HronikaPREMINUO MLADIĆ NA KOG JE PAO SEMAFOR U NOVOM SADU: Tragedija potresla grad, nije mu bilo spasa
semafor hitna pomoć.jpg
HronikaSEMAFOR PAO NA MLADIĆA U NOVOM SADU, ZADOBIO STRAVIČNE POVREDE! U besvesnom stanju prebačen na reanimaciju, stižu novi detalji nesreće
semafor hitna pomoć.jpg