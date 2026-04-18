PRIJEPOLJE – Pripadnici Policijske uprave u Prijepolju rasvetlili su slučaj šumske krađe i tom prilikom uhapsili jedno lice iz Brodareva.

- Osumnjičeni muškarac je protivzakonito vršio seču drvne mase u privatnim šumama više fizičkih lica, nakon čega je drva nelegalno prodavao i prisvajao novac - potvrđeno je za agenciju RINA u prijepoljskoj policiji.

Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati i u zakonskom roku biće priveden nadležnom tužiocu na saslušanje.

Prema nezvaničnim saznanjima, bespravna seča vršena je i na parcelama koje su u vlasništvu javnog preduzeća „Srbijašume“.

Policija nastavlja dalji rad na ovom slučaju kako bi se utvrdile sve okolnosti, kao i eventualna umešanost drugih lica.

Kurir.rs/RINA

