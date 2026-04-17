Slušaj vest

Policija aktivno traga za muškarcem i sivim automobilom marke "sitroen" koji se sumnjiči da je u sredu uveče nakon svađe u saobraćaju izbo M. K. (44), vozača autobusa na liniji 18.

U sredu uveče na Voždovcu u naselju Braće Jerković oko 23.50 časova došlo je do sukoba između za sada nepoznatog vozača "sitroena" i vozača autobusa na liniji 18.

Sukob je kulminirao, kada je, kako se sumnja, muškarac iz "sitroena" nožem izbo M.K. (44) i tada mu naneo povrede u predelu ruke.

Prema saznanjima sa mesta nesreće, vozač sivog "sitroena" se iz nepoznatog razloga nakon konflikta zakucao i u parkirani "pasat" i tom prilikom naneo veću materijalnu štetu na tom vozilu.

"Pasat" od udarca završio na autobuskoj stanici

Prema rečima sagovornika, scene nesvakidašnjeg obračuna bile su uznemirujuće.

- Auto u koji je udario "sitroen" je izuzetno težak. Ne znam kojom jačinom ga je udario kada je uspeo skroz da ga ubaci u kućicu na autobuskom stajalištu. Iz parkiranog vozila su ispala i invalidska kolica. Muškarac koji je upravljao "sitroenom" je izvadio nož i povredio muškarca koji je upravljao autobusom. On je odmah pobegao sa lica mesta - rekao je sagovornik "Blica".

Podsetimo, sukob se dogodio na raskrsnici ulice Meštrovićeve i ulice Braće Jerković kada je povrede zadobio M.K. (44). Povređeni muškarac je hitno prevezen na VMA i on se nalazi van životne opasnosti.

- Povređeni vozač prevezen je na VMA gde mu je pružena lekarska pomoć. Njemu su konstatovane povrede u predelu ruke i pušten je na kućno lečenje - rekao je tada izvor.

Policija je izolovala sve snimke sa okolnih nadzornih kamera.