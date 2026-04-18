"UBODI GA U VRAT, ZAKOLJI" Osuđen još jedan maloletnik nakon ubistva Vukašina (23) Zbog kazne koja mu je određena se očekuju žalbe!
Jedan od okrivljenih za ubistvo Vukašina Stankovića na Vračaru osuđen je prvostepenom presudom Višeg suda u Beogradu. Njemu je određena mera upućivanja u vaspitno popravni dom, a osuđen je za krivično delo Učestvovanje u tuči.
On je, kada je sa još trojicom saučesnika učestvovao u tuči u kojoj je ubijen Vukašin Stanković (23), imao 17 i po godina, a u međuvremenu je postao punoletan
- Izrečena mu je kazna kojom se upućuje u vaspitno popravni dom od 6 meseci do 4 godine. Ovaj maloletnik je prvostepenom presudom osuđen za krivično delo Učestvovanje u tuči. Očekuje se da na ovu odluku suda tužilaštvo uloži žalbu koju će razmatrati Apelacioni sud - rekao je izvor.
Vukašin Stanković brutalno je ubijen na Vračaru u Kursulinoj ulici 31. avgusta 2025. godine. Za ovaj zločin osumnjičeno je ukupno 4 mladića, od kojih su dvojica bila maloletna u trenutku izvršenja krivičnog dela. Jedan od punoletnih osumnjičenih, A. K. (18), za ubistvo Stankovića, nalazi se u pritvoru i njemu je suđenje u toku, dok je Đorđe Makić (20) još u bekstvu i za njim je raspisana poternica.
- Jedan od maloletnika osuđen je prvostepenom presudom na vaspitnu meru, što znači da bi trebalo da ide u popravni dom. Suđenje drugom maloletniku se privodi kraju. Nedavno su saslušani sudski veštaci i uskoro se očekuje davanje završne reči i izricanje presude i njemu - rekao je izvor i napomenuo da je suđenje maloletnicima zatvoreno za javnost.
U toku postupak protiv odbeglog Makića
Podsetimo, 6. februara, održano je ročište u postupku protiv osumnjičenih, A. K. (18) i Đorđa Makića (20) koji je još uvek u bekstvu, za svirepo ubistvo Vukašina Stankovića. Na ovom ročištu bilo je planirano saslušanje dva svedoka, međutim jedan se nije pojavio.
U tužilaštvu je saslušana žena koja se smatra jednom od glavnih svedoka jer je bila sa stradalim mladićem do poslednjeg trenutka.
- Ispitivanje svedoka bilo je izuzetno potresno i uznemirujuće. Saslušana je žena koja je Vukašinu pokušala da ukaže pomoć. Ona mu je bila pratnja i u kolima Hitne pomoći, bila je sa njim do poslednjeg trenutka. Svi prisutni bili su uznemireni njenim svedočenjem. Plakala je neprestano i otkrila jezive detalje koji su pratili ovaj zločin - otkriva izvor.
"Ubodi ga u vrat, zakolji ih"
Kako je pričala majka ubijenog mladića, osumnjičeni su bili "mnogo pijani i sve vreme su provocirali Vukašina i njegovog druga". U jednom momentu došlo je do svađe.
- Nekoliko minuta nakon verbalnog sukoba, četiri monstruma koja su mi ubila dete, napustila su kladionicu. Inače, radi se o dva maloletna i dva punoletna muškarca. Oni su otišli u obližnji lokal odakle su ukrali kuhinjski nož. Jedan je ušao i pozvao Vukašina i Marka ispred kladionice. Oni nisu ni slutili šta ih napolju čeka. Izašli su jer su verovali da će napolju razgovarati i rešiti problem. Međutim, jedan od ubica krenuo je da viče: "Ubadaj, ubadaj ih... Ubodi ga u vrat, zakolji ih..." - pričala je drhtavim glasom majka ubijenog mladića.
Kako je rekla, njih četvorica su njenog sina "krvnički ubila", dok su njegovog druga pokušali da ubiju.
- Marko je prvi bio uboden, a onda je Đorđe Makić počeo zverski da ubada Vukašina dok su ostala trojica držala, tukla i šutirala Marka i Vukašina koji su bili na podu. Na sve načine su pokušavali da se spasu, da se izbore da nastave svoje mlade živote - rekla je Vukašinova majka.
Đorđe Makić (20), uhapšeni A. K. (18), kao i jedan od dvojice uhapšenih maloletnika obezbedili su sebi maloletnički dosije u najranijem dobu.
- Protiv Đorđa Makića (20) vodio se krivični postupak pred Višim sudom u Beogradu u odeljenju za maloletnike zbog nasilničkog ponašanja, još pre nego što je navršio 18 godina. Taj postupak još uvek nije završen. On se sumnjičio i za učestvovanje u tuči, koja je eskalirala u ubadanje nožem u kafani u Skadarliji. To se dogodilo krajem avgusta 2025. godine kada je on već imao 19 godina. Samo 7 dana kasnije, sumnja se da je Makić, za kojim je raspisana poternica, učestvovao u ubadanju Vukašina Stankovića koji je od zadobijenih povreda preminuo - tvrdio je izvor blizak istrazi.
Kako je ranije istakao sagovornik, osumnjičeni maloletnik, kao i A. K. (18) takođe su od ranije poznati organima reda.
- Pre nego što je navršio 18 godina, protiv A. K. osumnjičenog za ubistvo Vukašina Stankovića, pokrenut je krivični postupak zbog nasilja. Takođe, i jedan od dva maloletnika iza sebe ima dosije - objasnio je sagovornik.
Kurir.rs/Blic