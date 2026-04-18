Jedan od okrivljenih za ubistvo Vukašina Stankovića na Vračaru osuđen je prvostepenom presudom Višeg suda u Beogradu. Njemu je određena mera upućivanja u vaspitno popravni dom, a osuđen je za krivično delo Učestvovanje u tuči.

On je, kada je sa još trojicom saučesnika učestvovao u tuči u kojoj je ubijen Vukašin Stanković (23), imao 17 i po godina, a u međuvremenu je postao punoletan

- Izrečena mu je kazna kojom se upućuje u vaspitno popravni dom od 6 meseci do 4 godine. Ovaj maloletnik je prvostepenom presudom osuđen za krivično delo Učestvovanje u tuči. Očekuje se da na ovu odluku suda tužilaštvo uloži žalbu koju će razmatrati Apelacioni sud - rekao je izvor.

- Jedan od maloletnika osuđen je prvostepenom presudom na vaspitnu meru, što znači da bi trebalo da ide u popravni dom. Suđenje drugom maloletniku se privodi kraju. Nedavno su saslušani sudski veštaci i uskoro se očekuje davanje završne reči i izricanje presude i njemu - rekao je izvor i napomenuo da je suđenje maloletnicima zatvoreno za javnost.

U toku postupak protiv odbeglog Makića

Podsetimo, 6. februara, održano je ročište u postupku protiv osumnjičenih, A. K. (18) i Đorđa Makića (20) koji je još uvek u bekstvu, za svirepo ubistvo Vukašina Stankovića. Na ovom ročištu bilo je planirano saslušanje dva svedoka, međutim jedan se nije pojavio.

U tužilaštvu je saslušana žena koja se smatra jednom od glavnih svedoka jer je bila sa stradalim mladićem do poslednjeg trenutka.

- Ispitivanje svedoka bilo je izuzetno potresno i uznemirujuće. Saslušana je žena koja je Vukašinu pokušala da ukaže pomoć. Ona mu je bila pratnja i u kolima Hitne pomoći, bila je sa njim do poslednjeg trenutka. Svi prisutni bili su uznemireni njenim svedočenjem. Plakala je neprestano i otkrila jezive detalje koji su pratili ovaj zločin - otkriva izvor.

"Ubodi ga u vrat, zakolji ih"

Kako je pričala majka ubijenog mladića, osumnjičeni su bili "mnogo pijani i sve vreme su provocirali Vukašina i njegovog druga". U jednom momentu došlo je do svađe.

- Nekoliko minuta nakon verbalnog sukoba, četiri monstruma koja su mi ubila dete, napustila su kladionicu. Inače, radi se o dva maloletna i dva punoletna muškarca. Oni su otišli u obližnji lokal odakle su ukrali kuhinjski nož. Jedan je ušao i pozvao Vukašina i Marka ispred kladionice. Oni nisu ni slutili šta ih napolju čeka. Izašli su jer su verovali da će napolju razgovarati i rešiti problem. Međutim, jedan od ubica krenuo je da viče: "Ubadaj, ubadaj ih... Ubodi ga u vrat, zakolji ih..." - pričala je drhtavim glasom majka ubijenog mladića.

Kako je rekla, njih četvorica su njenog sina "krvnički ubila", dok su njegovog druga pokušali da ubiju.

- Marko je prvi bio uboden, a onda je Đorđe Makić počeo zverski da ubada Vukašina dok su ostala trojica držala, tukla i šutirala Marka i Vukašina koji su bili na podu. Na sve načine su pokušavali da se spasu, da se izbore da nastave svoje mlade živote - rekla je Vukašinova majka.

Đorđe Makić (20), uhapšeni A. K. (18), kao i jedan od dvojice uhapšenih maloletnika obezbedili su sebi maloletnički dosije u najranijem dobu.

- Protiv Đorđa Makića (20) vodio se krivični postupak pred Višim sudom u Beogradu u odeljenju za maloletnike zbog nasilničkog ponašanja, još pre nego što je navršio 18 godina. Taj postupak još uvek nije završen. On se sumnjičio i za učestvovanje u tuči, koja je eskalirala u ubadanje nožem u kafani u Skadarliji. To se dogodilo krajem avgusta 2025. godine kada je on već imao 19 godina. Samo 7 dana kasnije, sumnja se da je Makić, za kojim je raspisana poternica, učestvovao u ubadanju Vukašina Stankovića koji je od zadobijenih povreda preminuo - tvrdio je izvor blizak istrazi.

Kako je ranije istakao sagovornik, osumnjičeni maloletnik, kao i A. K. (18) takođe su od ranije poznati organima reda.

- Pre nego što je navršio 18 godina, protiv A. K. osumnjičenog za ubistvo Vukašina Stankovića, pokrenut je krivični postupak zbog nasilja. Takođe, i jedan od dva maloletnika iza sebe ima dosije - objasnio je sagovornik.