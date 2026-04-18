Iza pokušaja i organizacije mafijaških ubistava u Beogradu, kako tvrde domaći mediji, stoje visoko pozicionirani članovi Vračarskog klanaMarko Đorđević zvani Markeđani ili Pacov i Luka Kurtović, koji žive na najelitnijim destinacijama sveta, od Nice na Azurnoj obali do Dubaija u Emiratima.

Dok se na ulicama Beograda spremaju i pokušavaju likvidacije, nalogodavci uživaju u nezamislivom luksuzu. Navodno, visoko pozicionirani članovi Vračarskog klana, Marko Đorđević Markeđani i Luka Kurtović, trenutno borave na najelitnijim svetskim destinacijama – od sunčane Nice na Azurnoj obali do futurističkog Dubaija.

Ubistva preko "dugmeta": Modus operandi

Istraga ukazuje na to da su ovi begunci razvili sofisticiran sistem delovanja koji im omogućava da ostanu "čistih ruku". Koristeći kriptovane telefone i zatvorene komunikacione mreže, oni iz inostranstva angažuju izvršioce za najteža krivična dela na tlu Srbije.

Ovaj "remote" model kriminala podrazumeva nabavka oružja, vozila i štek-stanova organizuje se putem poruka.

Često se biraju mladići željni dokazivanja u svetu kriminala, čime se dodatno zametnu tragovi novca.

Misterija u Dubaiju: Kako je Markeđani izbegao pravdu?

Posebnu pažnju privlače informacije o nedavnom hapšenju Marka Đorđevića u Dubaiju. Iako je priveden po međunarodnoj poternici koju je raspisala Srbija, Đorđević je, pod još uvek nerazjašnjenim i, kako izvori navode, "volšebnim" okolnostima, uspeo da izbegne ekstradiciju.

"To što je neko lociran i uhapšen u Emiratima, ne znači automatski i izručenje. Često se koriste pravni vakumi i ogroman kapital kako bi se proces opstruisao," navodi izvor blizak bezbednosnim strukturama.

Podsetimo, kako Kurir saznaje, u velikoj akciji policije u Beogradu razbijen je ogranak vračarskog klana, a sprečena je i planirana likvidacija u prestonici.

U nastavku akcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije – Službe za borbu protiv organizovanog kriminala i Policijske uprave za Beograd, u saradnji sa pripadnicima Bezbednosno-informativne agencije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su A. Ž. (1999), D. G. (2002) i P. J. (2004), zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, kao i falsifikovanje isprava.

Prema našim saznanjima, u efikasnoj akciji UKP i SBPOK-a zaplenjena je ogromna količina oružja i eksplozivnih sredstava.

Pretresom stanova i drugih prostorija na teritoriji Beograda koje su osumnjičeni koristili, policija je pronašla i oduzela tri puške, među kojima i snajper i automatsku pušku, kao i pištolj, automatski pištolj i automatsko oružje. Zaplenjeni su i brojni dodaci za oružje, uključujući prigušivače, okvire za municiju i laserski nišan.

Pronađeno je i više od 320 komada municije različitog kalibra, kao i više stotina grama materije za koju se sumnja da je eksploziv sa detonatorskom kapislom.

Takođe, policija je otkrila tri presovana paketa i više kesica biljne materije nalik na marihuanu, više vagica za precizno merenje, kao i opremu koja se dovodi u vezu sa distribucijom narkotika. Oduzete su i falsifikovane isprave, više komada hladnog oružja, silikonska maska, kao i motocikl i teretno motorno vozilo.