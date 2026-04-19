ŽENA SKOČILA SA 13. SPRATA HOTELA! Užas u Beogradu, u sobi pronađeno OPROŠTAJNO PISMO
Sinoć oko 23 časa u Beogradu dogodio se incident u kojem je 43-godišnja žena skočila sa 13. sprata Hotela Srbija.
Prema prvim informacijama sa lica mesta, žena je nakon pada završila na delu staklenog krova hotela. Odmah po dojavi, na teren su upućene ekipe Hitne pomoći i policije, koje su obavile intervenciju i osigurale prostor.
Nezvanično se navodi da je u sobi broj 1317, iz koje je žena navodno skočila, pronađeno oproštajno pismo. Ona je u teškom stanju hitno prevezena u Urgentni centar u Beogradu, a detalji o njenom zdravstvenom stanju za sada nisu saopšteni.
Policija je obavila uviđaj i prikupila tragove na licu mesta, dok se sve okolnosti ovog događaja utvrđuju daljom istragom.
Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Svi pozivi su anonimni i besplatni.
Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima takođe bez zakazivanja.
Ukoliko vam je potrebna pomoć, svakog dana možete pozvati i volontere Centra "Srce" od 14 do 23 časa na broj telefona 0800-300-303 ili im se obratiti mejlom na vanja@centarsrce.org, kao i preko četa na sajtu www.centarsrce.org.
