Na teren su izašli i vatrogasci-spasioci koji su izvukli čoveka i predali ga ekipi Hitne pomoći
MUŠKARAC PAO S PETROVARADINSKE TVRĐAVE: Nesreća u Novom Sadu, povređeni hitno prevezen u bolnicu!
Jedan muškarac pao je rano jutros s bedema Petrovaradinske tvrđaveu Novom Sadu!
Prema nezvaničnim saznanjima drama se odigrala jutros oko 3.40 sati, a čovek je pao u prostor, rupu, između dva bedema na tvrđavi.
- Na lice mesta izašla je ekipa Hitne pomoći i vatrogasci-spasioci. Spasioci su uspeli da izvuku muškaraca i predaju ga lekarskoj ekipi. On je bio u svesnom stanju i sanitetom Hitne pomoći je prevezen u bolnicu na dalje zbrinjavanje - kaže izvor.
Okolnosti pada se utvrđuju.
