Suđenje ginekologu u Sremskoj Mitrovici, optuženom za akušersko nasilje, biće nastavljeno pred novim sudijom, zbog čega će postupak, po svemu sudeći, krenuti iz početka.

Kako saznajemo, u ovom predmetu došlo je do promene sudije, dok datum narednog ročišta još nije zakazan.

S obzirom na fazu u kojoj se postupak nalazio, odnosno činjenicu da su već saslušani svedoci i izvođeni dokazi, promena sudije u praksi znači da se glavni pretres ponavlja, odnosno da se postupak vraća na početak, kako bi novi sudija neposredno stekao uvid u sve dokaze i iskaze.

Suđenje se vodi pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici, a predmet je izazvao veliku pažnju javnosti jer je reč o jednom od prvih slučajeva u Srbiji koji se odnosi na akušersko nasilje sa tragičnim ishodom, dok porodice majki preminulih beba i dalje prate postupak i traže pravdu.

Suđenje se vodi pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici protiv ginekologa M. M. iz Rume, koji je optužen za akušersko nasilje nad dve porodilje, u slučajevima koji su završeni tragično, smrću dve bebe.

Optužnica ga tereti za više krivičnih dela, uključujući teško delo protiv zdravlja ljudi, nesavesno pružanje lekarske pomoći, kao i zlostavljanje i mučenje.

Tokom dosadašnjeg postupka saslušani su brojni svedoci, među kojima i lekari i medicinsko osoblje koji su učestvovali u porođajima, a suđenje je u više navrata trajalo satima zbog obimnog izvođenja dokaza.

U prethodnoj fazi suđenja, sud se najpre bavio okolnostima porođaja oštećene Marice Mihajlović, dok su na poslednjem ročištu ispitani svedoci koji imaju saznanja o porođaju Jelene Ivković.

Zbog promene sudije, očekuje se da će proces biti dodatno produžen, a novi termin nastavka suđenja biće naknadno određen.