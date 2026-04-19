Hitna pomoć u Kragujevcu imala je nesreću dok je transportovala bebu u teškom stanju, koja je nažalost preminula.
TRAGEDIJA U KRAGUJEVCU: Beba preminula nakon što je sanitetsko vozilo koje je prevozilo imalo nesreću na putu do bolnice
U kragujevačkom naselju Korićani došlo je do tragedije kada je preminula beba, koja je vozilom Hitne pomoći transportovana do bolnice.
- Beba je bila u teškom zdravstvenom stanju i vozilom Hitne transportovali su je u bolnicu. Međutim, došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovalo upravo to sanitetsko vozilo - kaže izvor upoznat sa ovim tragičnim događajem.
Kako se saznaje, smrt bebe ipak nije usledila kao posledica ove saobraćajne nezgode, već je preminula usled jako teškog zdravstvenog stanja.
Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog događaja.
Kurir.rs/RINA
