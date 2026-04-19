Porodica, prijatelji i komšije okupili su se danas u prepodnevnim časovima na groblju u Nikšiću. Njegov sin Đorđe Mićunović podelio je na društvenim mrežama očevu fotografiju, dok su najbliži prijatelji koji su bili sprečeni da prisustvuju godišnjici dali čitulju u novinama.

- Baka, sećanja na zajedničke dane i ljubav koju smo delili, zauvek će ostati u našim srcima, a tvoje moralne vrednosti i plemenitost biće nam doživotni ponos. Dana 19. aprila 2026. godine u 10 časova porodica će obići njegovu večnu kuću, zaliti je suzama i pokloniti se njegovim senama - napisano je u čitulji.

Branislav Brano Mićunović Foto: Kurir

- Poštovani moj brate, to "brate" najiskrenije iz moje duše išlo je samo uz tebe. Čuvaću te u svakom sećanju i u svakoj pesmi. "Pričo moja iz detinjstva, na tebe sam navikao". Za mene si bio anđeo, i dok sam živa, sa ponosom ću uvek reći: "Da, to je bio moj brat". Hvala ti za sve što si mi pomogao u životu - glasila je čitulja koju je potpisala "drugarica, Maja Zvicer".

Mićunivić je rođen 1953. godine u Nikšiću, bio je sportista i vojnik, a preminuo je nakon duge borbe sa bolešću. Mićunović je bio kontroverzna figura u regionu. Za neke je predstavljao “oličenje čojstva i poštenja”, a drugi su ga nazivali “Bogom i batinom”. Za pojedince je bio "kriminalac i gospodar Crne Gore”, bez čijeg odobrenja se nije mogao završiti nijedan ozbiljan posao u sivoj zoni. Naime, u Crnoj Gori postojala je izreka "nema kralja nema Tita, sad se ođe Brano pita”. Ipak, njegova porodica i deca sećaju se njega kao oslonca, mentora i izvora snage.

Decenijama je bio predmet interesovanja bezbednosnih službi Crne Gore, ali i Srbije.