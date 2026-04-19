ZVALI SU GA GOSPODAROM CRNE GORE, ZA JEDNE JE BIO BOG I BATINA, ZA DRUGE OLIČENJE ČOJSTVA: Dve godine od smrti Brana Mićunovića, porodica mu dala pomen!
Navršile su se dve godine od smrti Branislava Brane Mićunovića, crnogorskog biznismena koji je preminuo 18. aprila 2024. godine.
Porodica, prijatelji i komšije okupili su se danas u prepodnevnim časovima na groblju u Nikšiću. Njegov sin Đorđe Mićunović podelio je na društvenim mrežama očevu fotografiju, dok su najbliži prijatelji koji su bili sprečeni da prisustvuju godišnjici dali čitulju u novinama.
- Baka, sećanja na zajedničke dane i ljubav koju smo delili, zauvek će ostati u našim srcima, a tvoje moralne vrednosti i plemenitost biće nam doživotni ponos. Dana 19. aprila 2026. godine u 10 časova porodica će obići njegovu večnu kuću, zaliti je suzama i pokloniti se njegovim senama - napisano je u čitulji.
- Poštovani moj brate, to "brate" najiskrenije iz moje duše išlo je samo uz tebe. Čuvaću te u svakom sećanju i u svakoj pesmi. "Pričo moja iz detinjstva, na tebe sam navikao". Za mene si bio anđeo, i dok sam živa, sa ponosom ću uvek reći: "Da, to je bio moj brat". Hvala ti za sve što si mi pomogao u životu - glasila je čitulja koju je potpisala "drugarica, Maja Zvicer".
Mićunivić je rođen 1953. godine u Nikšiću, bio je sportista i vojnik, a preminuo je nakon duge borbe sa bolešću. Mićunović je bio kontroverzna figura u regionu. Za neke je predstavljao “oličenje čojstva i poštenja”, a drugi su ga nazivali “Bogom i batinom”. Za pojedince je bio "kriminalac i gospodar Crne Gore”, bez čijeg odobrenja se nije mogao završiti nijedan ozbiljan posao u sivoj zoni. Naime, u Crnoj Gori postojala je izreka "nema kralja nema Tita, sad se ođe Brano pita”. Ipak, njegova porodica i deca sećaju se njega kao oslonca, mentora i izvora snage.
Decenijama je bio predmet interesovanja bezbednosnih službi Crne Gore, ali i Srbije.
