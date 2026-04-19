Slušaj vest

Muškarac koji je juče ujutru povređen u saobraćajnoj nesreći u blizini Osnovne škole "Moma Stanojlović" u Kragujevcu, preminuo je uprkos naporima lekara.

Do nesreće je došlo kada je pešak prelazio kolovoz van obeleženog pešačkog prelaza, a potom je na njega naletelo putničko vozilo.

Policija je obavila uviđaj, a sve okolnosti ove tragične nesreće biće utvrđene tokom istrage. Vozaču je određeno zadržavanje.

Kurir.rs/Ucentar

