Muškarac je preminuo usled povreda zadobijenih nakon što je pešaka udario automobil dok je prelazio kolovoz van pešačkog prelaza u Kragujevcu.
JOŠ JEDNA TRAGEDIJA U KRAGUJEVCU
PEŠAK PODLEGAO POVREDAMA: Preminuo muškarac kog je juče pokosio automobil u blizini osnovne škole u Kragujevcu
Muškarac koji je juče ujutru povređen u saobraćajnoj nesreći u blizini Osnovne škole "Moma Stanojlović" u Kragujevcu, preminuo je uprkos naporima lekara.
Do nesreće je došlo kada je pešak prelazio kolovoz van obeleženog pešačkog prelaza, a potom je na njega naletelo putničko vozilo.
Policija je obavila uviđaj, a sve okolnosti ove tragične nesreće biće utvrđene tokom istrage. Vozaču je određeno zadržavanje.
