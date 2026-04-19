Težak udes između Kragujevca i Kraljeva izazvao je obustavu saobraćaja. Hitna pomoć je na terenu, a informacije o povređenima su još uvek nezvanične.
TEŽAK UDES NA PUTU IZMEĐU KRAGUJEVCA I KRALJEVA, STRAHUJE SE DA IMA ŽRTAVA: Hitna pomoć i policija na terenu, saobraćaj na toj deonici obustavljen!
Težak udes dogodio se danas na putu između Kragujevca i Kraljeva.
Na deonici od Ravnog Gaja prema Gruži, kod skretanja za selo Ljubić, nekoliko minuta pre 12 časova, došlo je do jezivog udesa.
Prema nezvaničnim informacijama, ima povređenih osoba od kojih su neki i u teškom stanju. Za sada nije poznato da li ima poginulih.
Saobraćaj je na ovoj deonici i dalje obustavljen.
Hitna pomoć iz Knića je na terenu, kao i policija, koja još uvek obavlja uviđaj.
Za sada je nepoznat uzrok nesreće.
