Popularna crnogorska influenserka Vasilisa Nurković, koja je tada bila u drugom stanju i svedočila hladnokrvnoj likvidaciji, objavila je fotografiju sa emotivnom porukom u znak sećanja na pokojnog supruga.

- Danas je sedam godina otkako nisi tu, a opet, ima te u svemu. U našim devojčicama, u njihovom osmehu, u načinu na koji gledaju svet. Ima te u svakom njihovom uspehu, u svakoj njihovoj suzi, u svakom trenutku kada požele da te zagrle. Vreme prolazi, ali ne briše. Bio si njihov otac, moja velika životna priča i deo mene koji nikad neće izbledeti. Čuvamo te u srcu, u mislima i u svakoj uspomeni koja nas greje kada je najteže. Najbolji - napisala je ona uz njegovu fotografiju.

Vasilica Nurković, Zijad Nurković

Nurković je, podsetimo, likvidiran u automobilu, kada mu je egzekutor prišao sa suvozačeve strane i ispalio kišu metaka u njega.

- Nurković je ubijen u kolima u španskoj Malagi dok je bio sa suprugom Vasilisom Nurković, inače crnogorskom blogerkom i influenserkom, koja je u tom trenutku bila trudna. "Škaljarac" je sutradan preminuo od zadobijenih povreda u španskoj bolnici. Vasilisa nije povređena prilikom likvidacije iako se nalazila u džipu, kao i njihovo dete - podseća izvor.

Vasilisa se našla u centru skandala kada su crnogorske Vijesti objavile Skaj prepisku koja je presretnuta među članovim kavačkog klana na čijem čelu je odbegli Radoje Zvicer i korumpiranih crnogorskih policajaca, uhapšenog Petra Lazovića i odbeglog Ljube Milovića.

- "Škaljarac" koji je navodno u vezi sa Vasilisom je trebalo da postane svedok-saradnik i otkrije ubice za minimum 20 likvidacija. "Kavčani" su tada u svojoj prepisci na tajnoj aplikaciji naveli da će ga oteti, što su navodno i učinili - podseća izvor i dodaje da je tada Lazović poslao poruku gde govori da mu je taj "škaljarac" rekao: "Hoće da me ubiju "kavčani", a hoće i moji što sam sad u vezi sa ženom od Zijada".

Kako se navodilo potom, na osnovu prepiske koju su prenele Vijesti, Radoje Zvicer govori policajcima da se setio da su "škaljarci" svom saradniku, dok je bio u zatvoru, slali fotografije devojke koja drži prst na usnama, kao "znak ćutanja", na šta mu Lazović objašnjava da je to bila izvesna Vasilisa.

- Kad je izdao Zijada, sve bi - glasila je, navodno, poruka koju je Zvicer poslao Lazoviću.