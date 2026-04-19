U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas oko 12 sati dogodila na putu Kragujevac-Kraljevo, kod Ravnog Gaja, poginuo je motociklista.

Kako saznajemo, u pitanju je mladić star 28 godina iz sela Pajsijević kod Gruže.

- Na deonici puta od Ravnog Gaja prema Gruži, kod skretanja za selo Ljubić, nekoliko minuta pre 12 časova, došlo je do jezivog udesa. Nažalost, vozaču motocikla nije bilo spasa - dodao je izvor.

Na mesto nesreće brzo su upućene ekipe Hitne pomoći i policija. Saobraćaj je na ovoj deonici bio u prekidu.

- Policija je obavila uviđaj i utvrđuju se uzroci saobraćajne nesreće - doda je izvor.

Ne propustiteHronikaPEŠAK PODLEGAO POVREDAMA: Preminuo muškarac kog je juče pokosio automobil u blizini osnovne škole u Kragujevcu
Hitna pomoć
HronikaSAOBRAĆAJKA KOD FUTOGA! Sudarila se dva automobila, stvaraju se gužve: Tu je i Hitna pomoć! (FOTO, VIDEO)
Hitna pomoć
HronikaTEŠKA NESREĆA NA BATAJNIČKOM DRUMU: Prevrnuo se automobil, žena nepomično leži pored
1776168826_ČaČak-saobraCajka_-_foto_-rina_(2).jpeg
HronikaSUDAR DVA VOZILA PRE TUNELA U ŠARGANU! Saobraćajna nesreća na magistralnom putu Užice - Mokra Gora: Na licu mesta i ekipa Hitne pomoći
IMG_20260317_090420.jpg