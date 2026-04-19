Slušaj vest

Od početka godine u nekoliko policijskih akcija uhapšeno je na desetine pripadnika vračarskog kriminalnog klana, od kojih je oduzeta gomila naoružanja, novca i opreme za izvršenje najtežih krivičnih dela. Takođe, sprečene su najmanje tri mafijaške likvidacije na ulicama Beograda, dok je nekoliko ubistava ovim hapšenjima rasvetljeno.

Iako je vođa ove opasne kriminalne grupe, Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara, u zatvoru u Nemačkoj, gde je osuđen na 12 godina robije, klan je očigledno nastavio sa obavljanjem prljavih poslova.

Snimak akcije policije Izvor: Kurir

Efikasne akcije

- Iza rešetaka se nalazi veliki broj „vračaraca“, što u Srbiji, što u inostranstvu, i sudski postupci protiv njih za ubistva i pokušaje ubistava su uveliko u toku. Ipak, grupa je očigledno ostala aktivna u podzemlju, pojavio se novi vođa i nastavili su sa vršenjem krivičnih dela. Međutim, grupa je na radaru bezbednosnih službi i zahvaljujući brzim i efikasnim akcijama nekoliko ogranaka je od početka godine završilo iza rešetaka - kaže naš izvor i dodaje da „vračarci“, na osnovu operativnih podataka, sarađuju sa kavačkim klanom.

- Naslonjeni su na kavački klan na čelu sa odbeglim Radojem Zvicerom. Dva klana godinama unazad sarađuju, odnosno "vračarci“ praktično obavljaju najprljavije poslove za "kavčane“ i Zvicera. Predstavljaju svojevrsnu "mašinu za ubijanje" - kaže izvor upućen u prilike u podzemlju.

U poslednjoj u nizu policijskih operacija protiv vračarskog klana, policija je pre dva dana uhapsila trojicu osumnjičenih, za koje se sumnja da su spremali likvidaciju.

- Uhapšeni su A. Ž. (27), D. G. (24) i P. J. (22) i od njih je oduzeta gomila oružja - snajper i dve automatske puške, pištolj, automatski pištolj, automat, više prigušivača i okvira za municiju, laserski nišan, kao i 320 komada različite municije i materija za eksploziv. Pronađena je i silikonska maska za maskiranje. Sumnja se da su ova lica pripremala ubistvo - podseća izvor i dodaje da je policija i u januaru sprečila likvidaciju u Beogradu, kada su uhapšeni državljanin Švedske J. C. G. N. (26) i državljanka Južne Afrike S. C. G. (28).

Uhapšeni na Senjaku Foto: Kurir

- Oni su 31. januara došli u kafić na Senjaku. Šveđanin je bio maskiran u dostavljača hrane i nameravao je da ubije metu u kafiću. Navodno, meta je bio pripadnik klana Dejana Stojanovića Keke. Međutim, gosti su pojurili sumnjivog dostavljača, on je počeo da beži, ali je sustignut i na kraju uhapšen zajedno sa devojkom koja ga je dovezla motorom - podseća izvor i dodaje da se sumnja da su stranci radili za vračarski klan.

1/23 Vidi galeriju Hapšenje Vračaraca Foto: MUP Srbije

Arsenal u garaži

I početkom januara, tačnije 5. januara, policija je pohapsila kriminalnu grupu koja se dovodi u vezu sa "vračarcima". Tada je u garaži na Novom Beogradu pronađeno skladište oružja.

- Tada je uhapšen Aleksandar A., fitnes trener, koji koristi garažu. Sumnja se da je on čuvao puške, pištolje i eksploziv za vračarski klan. Oduzeti su im i predmeti za maskiranje, između ostalog i delovi policijske uniforme. I tada se sumnjalo da je grupa pripremala likvidacije u prestonici, a da su im mete bili državni funkcioneri - objašnjava naš sagovornik.

Grupa za reketiranje

Inače, u okviru vračarskog klana, kako se sumnja, postoji i grupa koja je zadužena za reketiranje. Tako je u februaru uhapšeno nekoliko pripadnika „podmlatka“ ove kriminalne grupe na čelu sa Aleksandrom Aleksićem, zvanim Kravica.

- Aleksandar A. i druga lica, u više navrata su uporno kontaktirali vlasnike privrednih društava i vlasnike ugostiteljskih objekata, nudeći im usluge obezbeđenja i zaštite od ozloglašenog „vračarskog klana“, preteći oštećenima i upozoravajući ih da će, ukoliko ne prihvate njihovu zaštitu, imati „posla“ sa navedenim klanom i da će od istih trpeti posledice po život i telo i po poslovanje firmi, ističući da je potrebno da mu plate iznose od 120.000 evra ili 150.000 evra godišnje kako bi bili zaštićeni - saopštili su posle hapšenja iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

1/7 Vidi galeriju Privođenje osumnjičenih na saslušanje u VJT u Beogradu Foto: Kurir

Prema rečima našeg izvora, sumnja se i da deo „vračaraca“ stoji iza paljenja kafića i restorana po Beogradu.

- Poslednjih meseci je očigledno da neko teroriše vlasnike ugostiteljskih objekata po gradu. Gotovo da nema dana, a da na neki objekat nije bačena bomba, Molotovljev koktel ili je zapaljen na neki drugi način. Sumnja se da ove „paljevine“ nisu slučajne, a da iza svega stoji zloglasni klan - kaže sagovornik.



Hapse i odbegle članove

Pored hapšenja "vračaraca" u Srbiji, u poslednje vreme je primetno i hapšenje pripadnika ovog klana u inostranstvu. Tako je 2. aprila u Atini uhapšen Jovica Sovilj (40), koji se nalazio na međunarodnoj poternici, a Srbija je tragala za njim zbog optužbi da je umešan u ubistvo Aleksandra Kostića i ranjavanje Samira Divljanovića.