Jedan od vođa hercegnovskog ogranka škaljarskog klana, Krsto Vujić, preminuo je juče, četiri dana nakon što je u Španiji izvršen atentat na njega. Infomaciju je za crnogorski portal Dan potvrdio i njegov advokat Ognjen Radić iz Beograda, koji ga je zastupao u postupcima koji su se protiv njega vodili pred podgoričkim Višim sudom.

Vujić je preminuo sinoć oko 23 sata, nakon što mu se zdravstveno stanje pogoršalo.

Kako smo ranije objavili, Vujić se godinama nalazio u bekstvu.

Krsto Vujić Foto: Printskrin

Ko je bio?

Krsto Vujić zvani Terminator, je navodno visokorangirani pripadnik škaljarskog klana i navodno blizak saradnik odbeglog Igora Vukotića, za kojim je bila raspisana međunarodna poternica.

Prema optužbama Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) Krsto Vujić i navodni vođa škaljarskog klana Igor Vukotić organizatori su kriminalne grupe odgovorne za ubistvo Novljanina Šćepana Roganovića. Brat visokopozicioniranog "kavčanina" Duška Roganovića ubijen je na stepeništu kod Kanli kule 13. februara 2020. godine oko devet časova ujutru.

Crnogorska policija i Interpol su, navodno, u jednom trenutku locirali u Švajcarskoj Vujića i tvrdili da je uhapšen, ali se kasnije ispostavilo da osoba uhapšena u Bernu nije bila Vujić, već državljanin Slovenije, i crnogorski policajci su odbili da ga preuzmu.

Više puta na meti

Krsto Vujić je od ranije je bio poznat javnosti jer je tri puta preživeo pokušaje atentata.

Prvi put 2016. u Meljinama, u eksploziji bombe postavljene pod njegov parkirani automobil, u trenutku kada je sa tada trogodišnjim sinom pokušao da uđe u vozilo, aktivirana je paklena naprava i Terminator i njegov sin su ranjeni.

Godinu dana kasnije, takođe u Meljinama, na njega je napadač otvorio vatru sa motora u pokretu. Vujić tada nije povređen, a napadač je pobegao.

- I naredne godine, bio je meta napada. U septembru 2018. preživeo je treći pokušaj ubistva. Tada je ranjen dok je u porodičnoj kući u Meljinama bio u društvu majke, supruge i dvoje dece. Istražitelji su tada sumnjali da je na njega pucano iz snajpera. Pogođen je u butinu, ali nije bio životno ugrožen - podseća sagovornik Kurira.

Prema navodima crnogorskih medija, poslednji put je u toj državi i rodnom Herceg Novom viđen u vreme ubistva Šćepana Roganovića 2020. godine.

- Sumnja se da je posle zločina, ili samo dan posle ubistva, napustio Crnu Goru - navodili su mediji.

Ranio sam sebe pa uhapšen

U junu 2018. godine, hercegnovska policija je uhapsila Krstu Vujića zbog nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija. Kako je tada saopšteno iz Uprave policije, on se 1. juna te godine, u stanu, prilikom rukovanja pištoljem za koji nije imao dozvolu, ranio u desnu ruku, zbog čega je morao da zatraži medicinsku pomoć.

- Sumnja se da je Krsto Vujić navedenog dana sam sebe povredio iz vatrenog oružja i da je, da bi prikrio ovaj događaj, angažovao P.V. (44) iz Herceg Novog da preuzme pištolj i da ga sakrije. P.V. je to iučinio i pištolj sakrio u Meljinama - saopšteno je tada iz Upravi policije.

Foto: Printskrin/ara.cat, Printskrin

Podsetimo, na Vujića je u utorak oko 16 časova, dok je ručao sa svojom partnerkom i bebom na terasi bara "Kibo" u okrugu Dijagonal Mar u Barseloni, ispaljeno najmanje pet hitaca, od kojih su ga pogodila četiri.

Svedoci pucnjave su ispričali da su bila najmanje dvojica maskiranih napadača, koji su se direktno uputili ka stolu za kojim se nalazila žrtva. Nakon što su ispalili više hitaca, žrtva je ostala da leži na podu sa više prostrelnih rana, od kojih su neke bile u predelu vrata. Svedoci su ukazali i da su napadači pobegli u suprotnim smerovima, te da je jedan od njih nešto bacio u žbunje u parku blizu terase, gdje je policija bezuspešno tražila oružje korišćeno u napadu.