Prava drama odigrala se sinoć, oko dva sata nakon ponoći, na beogradskoj opštini Čukarica.

U Ulici Kadinjača došlo je do žestokog fizičkog obračuna grupe mladića, koji je kulminirao podmetanjem požara na privatnim automobilima.

Prema nezvaničnim informacijama, sukob je počeo masovnom tučom na ulici. Nakon razmene udaraca, jedan od aktera je, kako se sumnja, bacio zapaljivi predmet na automobil koji je bio parkiran u blizini.

Vatra je buknula u sekundi, a bilans noćnog divljanja je sledeći:

Jedno vozilo je potpuno uništeno (izgorelo do neprepoznatljivosti).

Dva automobila su oštećena jer se plamen brzo širio pre dolaska vatrogasaca.

Policija steže obruč oko napadača

Stanari okolnih zgrada, koje je probudila vika i lomljava, odmah su pozvali policiju. Pripadnici MUP-a su po dolasku na teren blokirali ulicu i obavili uviđaj.

Glavni adut policije u ovoj istrazi su snimci sa nadzornih kamera. Kako se saznaje, policija je već preuzela materijal sa okolnih objekata na kojem se navodno vidi čitav tok incidenta - od početka tuče do trenutka kada je bačen zapaljivi predmet.

"Scene su bile jezive, vatra je bila visoka nekoliko metara. Sreća je što niko nije stradao i što vatrogasci nisu dozvolili da eksplodiraju rezervoari", kažu uznemireni građani za naš portal.

Istraga je u toku, a identifikacija svih učesnika očekuje se u narednim satima.