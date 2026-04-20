Stanje bebe je ozbiljno i nalazi se pod stalnim nadzorom lekara.
noćna mora svakog roditelja
BEBA OD MESEC DANA ISPALA IZ KOLICA, UDARILA GLAVOM O BETON: Lekari se bore za život deteta, beogradska policija odmah razgovarala s porodicom
Beba od svega mesec dana primljena je tokom protekle noći u bolnicu u Beogradu sa teškim povredama glave.
Prema nezvaničnim informacijama, stanje bebe je ozbiljno i nalazi se pod stalnim nadzorom lekara. Policija je odmah nakon prijave obavila razgovor sa roditeljima i članovima porodice.
Tokom razgovora sa policijom, članovi porodice, navodno su naveli da je reč o nesrećnom slučaju.
Navodno, do povređivanja je došlo kada su se prevrnula dečija kolica. Beba je tom prilikom pala sa visine od oko 30 centimetara. Devojčica je udarila glavom direktno o beton.
Kurir.rs/Telegraf/Ilustracija
