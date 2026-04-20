Danas je pred Višim sudom u Podgorici odloženo ročište za kontrolu optužnice povodom ubistva Stefana Belade i Andrije Ivanovića.

Stefan Belada i Andrije Ivanović Foto: Printscreen/Pobjeda, Kurir

Naime, dva advokata koja su bila određena po službenoj dužnosti saopštila su da zbog ranije preduzetih obaveza ne mogu da pruže Drecunu adekvatnu odbranu, da ne mogu da ga zastupaju. Sudija Zoran Radović je kazao da će Nikoli Drecunu biti određen drugi advokat po službenoj dužnosti.

Naredno ročište zakazano je za 20. maj 2026. godine.

Nikola Drecun Foto: Printscreen/Interpol

Podsećamo, Nikola Drecun i Predrag Mirotić optuženi su za ubistvo Stefana Belade i Andrije Ivanovića u septembru 2025. godine na CetinjuZa Drecunom se već godinu i po traga, a njegovo ime našlo se i na Interpolovoj poternici. Prvobitno je optužen za bombaški napad od 20. juna 2024. godine na Cetinju, kada su poginuli Petar Kaluđerović (20) i Dragan Roganović (36).

Potom je Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo novu optužnicu protiv njega i još jedne osobe zbog ubistva Stefana Belade i Andrije Ivanovića krajem septembra prošle godine na Cetinju.

- Više državno tužilaštvo u Podgorici, nakon sprovedene istrage podiglo je optužnicu protiv N.D. zbog krivičnog dela teško ubistvo izvršeno na štetu A.I. i S.B. i krivičnog dela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, kao i protiv P.M. zbog krivičnog dela teško ubistvo putem pomaganja, koja optužnica je dostavljena Višem sudu u Podgorici na postupanje - navedeno je u saopštenju objavljenom na sajtu tužilaštva.

Mirjana Pajković Foto: Kurir Televizija

Inače, odbegli Nikola Drecun, koji je označen kao pripadnik kavačkog klana, već mesecima je u centru pažnje javnosti. Najpre zbog dve optužnice kojima se tereti za ubistvo četvorice "škaljarac", a potom i zbog se*s skandala. Naime, njegovo ime se pominjalo i nakon što su procurile informacije da je imao aferu sa Mirjanom Pajković, bivšom funkcionerkom Ministarstva ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori.

