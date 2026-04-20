Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave u Vranju, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, podneće krivičnu prijavu protiv M. M. (36) iz Bora.

Sumnja se da je M. M. izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

Duvan i cigarete bez akciznih markica Foto: Mup

Policijski službenici su prilikom kontrole putničkog vozila „opel“, kojim je upravljao osumnjičeni, pronašli 140 kilograma rezanog duvana i 150 boksova cigareta bez akciznih markica Republike Srbije i dokaza o poreklu, kako se sumnja, namenjenih daljoj prodaji čime je oštećen budžet Srbije za 1.509.895 dinara.

