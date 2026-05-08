Slušaj vest

Pre tri godine, u emisiji "Crna hronika" na Kurir televiziji, Đorđe Vasiljević Atila, koga mnogi znaju kao i "najinteligentnijeg zatvorenika u Srbiji", govorio je o svom životu kroz ispovest koja je tada izazvala veliku pažnju javnosti. U razgovoru je otvoreno pričao o teškom detinjstvu obeleženom nasiljem, odrastanju na ulici i ulasku u kriminal već sa 13 godina, godinama provedenim iza rešetaka, ali i pokušaju da nakon svega izgradi novi život kao porodičan čovek, književnik i borac za resocijalizaciju bivših osuđenika.

Detinjstvo bez oslonca i ulazak u svet kriminala

Kako je ispričao još pre tri godine u emisiji Crna hronika, njegovo odrastanje obeležile su teške porodične okolnosti. Kao dečak devedesetih godina suočavao se sa nasiljem oca alkoholičara i životom bez stabilne podrške, zbog čega je veoma rano bio prepušten ulici i surovim pravilima beogradskog asfalta.

Roditelji su mu se razveli kada je imao samo godinu dana. Kako sam kaže, taj razvod nije prošao najbolje. Majka je otišla u inostranstvo i, kada je procenila da su se okolnosti promenile, jednog dana se pojavila. Tada je imao 13 godina i do tog trenutka verovao je da je mrtva. Ipak, taj susret nije uspeo da promeni njegov životni tok.

U istom periodu dobija nadimak "Atila" i postaje deo uličnih grupa. Vrlo brzo ulazi u ozbiljan kriminal, krađe, iznude i razbojništva postaju njegova svakodnevica. Već kao tinejdžer, sa 13 godina, dobija prvo oružje, pištolj, a samo 24 sata kasnije čini svoje prvo krivično delo, kada krade lančić iz zlatare.

- Samo to dobijanje pištolja, kao neka vrsta inicijacije, ne bi značilo ništa da ga što pre nisam iskoristio. Ušao sam u zlataru, žena je krenula da vadi pazar, a ja sam joj rekao: "Ne, ja sam došao samo po ovaj lanac." Jer lanac je bio sledeća stvar statusnog simbola u to vreme - rekao je tada Vasiljević u emisiji.

Sam priznaje da je prekršio čak 122 člana Krivičnog zakona, od ukupno 317, što svedoči o dubini njegovog ulaska u kriminalni svet.

Đorđe Vasiljević Foto: Kurir Televizija

- Bavio sam se bilo čim za šta sam imao stomak. Nikada nisam imao stomak za drogu. Dolazim iz rasturene porodice, a uvek su nas učili da je droga stvar koja uništava porodicu kao osnovnu ćeliju društva. Nisam želeo da imam posla s tim, čak sam imao i probleme zbog toga u kriminalu. Čak i u tom kriminalu pokušavao sam da nađem neki moralni kompas, nikada nisam ušao nekome u kuću i ukrao nešto - ispričao je tada i dodao:

- Mi sada pričamo o mladiću koji je bio izgubljen u svemu tome, bez želje da se pravdam. Jesam bio tu, jesam se pravio pametan, jesam mislio da će me taj put odvesti u bogatstvo i sreću, ali sam to mislio sa 17 godina. Sa 19 sam već bio u mašini, u trci pacova, gde non-stop trčim da zaradim novac, pa da ga potrošim da mi ga ne oduzmu. Vi više nemate vremena da razmišljate, vi ste u mašini. Često kažem da što čovek dalje ode u inostranstvu u kriminalu, sve je dalje od toga da se izvuče, a sve je bliže grobu.

Vasiljević je ukupno proveo 13 godina u zatvoru, gde je stekao reputaciju jednog od najinteligentnijih osuđenika, sa koeficijentom inteligencije 147. Ipak, zatvorski život nije bio samo kazna, bio je i surovo iskustvo koje ga je menjalo iz temelja.

Đorđe Vasiljević Foto: Kurir Televizija

O boravku u CZ-u

Boravak u Centralnom zatvoru u Beogradu poklopio se sa burnim periodom u Srbiji, uključujući akciju "Sablja", tokom koje je uhapšeno oko 11.000 ljudi.

- Određene sobe u Centralnom zatvoru imale su krevete na tri sprata. Sobe koje su imale po osam kreveta dobile su 12, a one sa 14 kreveta imale su po 20 do 22. Nije imalo gde šibica da se baci. Pored kriminalaca, dovodili su i ljude za banalne stvari, sa mnom u sobi bio je čovek koji je kupio ukradeni deo za ‘juga’ dve godine ranije, ali se nije javio na sud. Bio je i pripadnik romske nacionalne manjine koji je prodavao robu u Mladenovcu. I kako su ih dovodili, tako su ih u čudna vremena puštali, ukidanje pritvora bi stiglo uveče, pa pravo kući. Doveli su i čoveka od 82 godine jer je udario komšiju - kaže Vasiljević.

Posebno ističe teške uslove u zatvoru 2006. godine – prenatrpanost, nedostatak vazduha, svetla i hrane, kao i sistem koji, kako tvrdi, nije imao za cilj resocijalizaciju, već dodatno urušavanje pojedinca.

Foto: Kurir Televizija

- Ceo Centralni zatvor, oko 900 ljudi, štrajkovao je glađu. Nas 63 smo zašili usta jer nismo znali kako drugačije da se izborimo za svoja prava. Legija nije štrajkovao jer nije podržavao štrajk, njega to nije zanimalo, nije želeo da učestvuje i normalno je jeo -

Tokom godina provedenih u zatvoru rodilo mu se troje dece, a po izlasku i četvrto. Istovremeno prolazi kroz unutrašnje borbe i u jednom trenutku shvata da gubi empatiju, što postaje prekretnica u njegovom životu:

Govoreći o nasilju i ljudima koje je upoznao tokom boravka u zatvoru, Vasiljević se prisetio jednog slučaja koji je, kako kaže, ostavio dubok trag na njega i naterao ga da shvati koliko ga je zatvorski sistem promenio:

- U pitanju je bio tu jedan siledžija koji je u grupi silovao devojku dok je bila živa. Ona je počela da se guši i umrla, a oni su nastavili da je siluju mrtvu. To nije čovek. Posle osam meseci njegovog mučenja, jednog jutra sam pomislio: "Jedva čekam da vidim šta će danas da mu rade."

Tada sam shvatio da, ako nastavim tako, ne mogu da se vratim detetu, majci i supruzi. Tri dana posle izlaska iz zatvora pitao sam suprugu da li ima hladne vode u frižideru. Rekla je da nema. Pogledao sam je i rekao: "Kako niste stavili vodu, kako vas nije sramota?" Ona je sklonila dete i pogledala ka nožu. Tada sam shvatio da nešto nije u redu sa mnom. Godinu dana posle zatvora učio sam da živim.

Đorđe Vasiljević Foto: Kurir Televizija

Novi početak: porodica, književnost i borba za promene

U razgovoru koji je emitovan pre tri godine, Đorđe Vasiljević govorio je i o pokušaju da nakon zatvora izgradi novi život. Posvetio se porodici i pisanju, a danas se zalaže za resocijalizaciju bivših osuđenika i promene u sistemu.

Govoreći o drugoj šansi, naglašava da ona ne može biti rezultat samo individualnog napora:

- Nova šansa je nova šansa kada upre više ljudi u to, kada upre sistem -

Njegova ispovest iz emisije Crna hronika ostala je upamćena kao priča o teškom odrastanju, kriminalu, zatvoru i pokušaju da se posle svega pronađe drugačiji životni put. Kompletan intervju možete pogledati u videu ispod:

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.