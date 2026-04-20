Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, tokom sedmodnevne međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja otkrili su više od 55.500 prekršaja prekoračenja brzine, od čega je 4.977 otkriveno i sankcionisano u zonama pešačkih prelaza, gde su vršene mere pojačane kontrole u cilju zaštite pešaka.

U sklopu ove akcije koja je, od 13. do 19. aprila 2026. godine, sprovedena u 34 države članice organizacije ROADPOL (evropska mreža saobraćajnih policija), 15. aprila je realizovana akcija pod nazivom „Speedmarathon“, tokom koje je brzina kontrolisana svim raspoloživim uređajima neprekidno tokom 24 časa.

Više od 560 policijskih službenika kontrolisalo je brzinu na gotovo 857 kontrolnih tačaka, uključujući 412 lokacija koje su predložili građani, a za svega jedan dan otkriveno je 8.685 prekoračenja brzine.

Ministarstvo unutrašnjih poslova skreće pažnju da jeneprilagođena brzina i dalje najveći problem bezbednosti saobraćaja u našoj zemlji, imajući u vidu da je gotovo polovina saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima posledica neprilagođene brzine.

Kontrola brzine na putevima Srbije
